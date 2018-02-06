Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin için 'Bunlar hikâye yazıyor' dedi?

Önceki gün İdlib'den çıkan bir konvoyun, Afrin'deki teröristlere silah taşırken yakalandığını belirten Selvi, Erdoğan'ın sahadaki gerçeği bildiği için AK Partililere 'ABD'nin iki yüzlülüğüne değinerek "Bunlar hikâye yazıyorlar. Bunlara güven olmaz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" dediğini aktardı.
Selvi, yazsının devamında şu ifadeleri kullandı:
‘ABD NE DER’ SORUSU
Türkiye ile ABD arasındaki güven krizi, tarihi dönemlerinden birini yaşıyor. Kadir Has Üniversitesi’nin araştırmasına göre, ABD yüzde 64.3’le Türkiye için birinci öncelikli tehdit konumuna yükseldi.
Türkiye bir süredir karar alırken, “ABD ne der?” diye sormuyor. Eğer ABD’ye sorsaydık, Fırat Kalkanı harekâtını ve Afrin operasyonunu yapabilir miydik? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump’ın 25 Ocak tarihli görüşmelerinde yaşanan diyalog bunu çok iyi yansıtıyor.
ERDOĞAN: ‘Münbiç’e gireceğiz.’
TRUMP: ‘Bizim orada askerimiz var.’
ERDOĞAN: ‘Askerinizi güvenli bölgeye çekersiniz.’
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