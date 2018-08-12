Dolardaki artış sonrası Cumhurbaşkanlığından flaş açıklama: Mevduatlara el konulması söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Trabzon’da yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan’ın sözleri üzerinden algı operasyonu yürütüldüğünü ifade eden Altun, “Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon’da yaptığı ‘Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım’ şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor. Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, EKONOMİK BİR SAVAŞ VERMEKTEDİR'

Erdoğan’ın sözlerinin Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletin kararlı tutumunu yansıtmakta, Türkiye’den döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşıdığını aktaran Altun, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez. Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız!”

İHA

