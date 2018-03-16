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Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki dava ​

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 18:39 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu’nun bu hallerinin devamına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında açılan aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada Cumhuriyet Savcısı Hasan Bölükbaşı'nın esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından tutuklu sanık Akın Atalay söz aldı.

Normalde tutukluluk çerçevesinde kısa bir açıklama yapacağını, ancak mütalaanın ardından farklı bir beyana gerek duyduğunu belirtti.

Tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Atalay ve Aydoğdu'nun bu hallerinin devamına karar verdi.

Sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti duruşmanın 24-25-26-27 Nisan’da Silivri’de yapılmasını hükmetti.

Heyet ayrıca firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkındaki yakalama kararlarının infazının devamına karar verdi.

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Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet Savcısı Hasan Bölükbaşı İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi

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