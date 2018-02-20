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DEAŞ hakkında kan donduran sözler: Dul kadınlarla heves nikâhı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 09:26 | Son Güncelleme

Türkiye’de DEAŞ’ın yaptığı birçok terör eyleminin sorumlusu olan İlhami Balı’nın Suriye’de MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilen eşi Hülya Balı’nın verdiği ifadeler ortaya çıktı. Hülya Balı, "DEAŞ’ın daha ilk günden insanlara yaptığı baskıyı, işkenceyi, erkeklerin sırf bir heves için dul kalmış kadınlar 3-4 günlük nikâh kıydıklarını, küçük çocukların nasıl peskeş çekildiklerini gördüm" dedi.

Hülya Balı ifadesinde Türkiye’den Suriye’ye giden ve DEAŞ içinde faaliyet gösteren çok sayıda kişi hakkında bilgiler verdi. Balı, DEAŞ içindeki erkeklerin dul kadınlarla 3-4 günlük nikâhlar yaptıklarını, çocuk yaşlardaki kızların DEAŞ militanlarına peşkeş çekildiğini de anlattı. Tutuklanan Balı, yakalandığında yanında bulunan 3 çocuğundan 2’sini kayınpederine bıraktı, 2 yaşındaki en küçük oğlunu ise kendisiyle birlikte cezaevine götürdü. Milliyet'te yer alan habere göre, Hülya Balı şu ifadelerde bulundu:

"RAKKAYI ÇATIŞMADAN PKK'YA TESLİM ETTİLER"

“DEAŞ’ın Rakka’yı çatışmadan anlaşarak PYD-PKK’ya teslim ettiğini Ebu Hamam’a gelenlerden duydum. Daha önce DEAŞ saflarında savaşan Fadile ve Cuheyman olarak bildiğim şahısların oğlunun PYD ile anlaşarak onların safına geçtiğini ve onlar için savaştığını biliyorum.”

"SALDIRILAR ARTINCA KAÇTIM"

Rakka’dan Meyadin’e oradan Ebu Hamam’a ve sonra da Garaniç’e geçtiklerini anlatan Balı, sonrasını şöyle anlattı:

"Garaniç’te saldırılar artmaya başlamıştı. Eşim yanımda olmadığı için çok korkmuştum. Kapı komşum olan ‘Halepli’ diye bildiğim şahısların kamyonla taşındıklarını gördüm. Yanlarına giderek beni de götürmelerini istedim. Bana kaçakçılarla anlaştıklarını, 2 bin dolar verdiklerini benim de vermem gerektiğini söylediler. Çocuklarım için kabul ettim. Kamyonla DEAŞ kontrolündeki topraklardan 3 günlük bir yolculukla Mümbiç civarında PYD kontrolünde bir noktaya geldik. Orada 1 ay kaldık."

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35 KİŞİYİ TEŞHİS ETTİ

Daha sonra El Bab’a giderken yakalandığını anlatan Balı, Türkiye’den giden ve o bölgede faaliyet yürüten 35 DEAŞ mensubunu da teşhis ederek onlar hakkında bildiklerini de anlattı.

"KARAKOL BASKININDAKİ KİŞİ KOCAM"

Balı’ya 1 Eylül 2015’te Kilis’te bir hudut karakoluna yönelik saldırıda bir askerin şehit edilmesi ve bir askerin yaralanması olayı da soruldu. Balı bu olaylara dair şunları anlattı:

“Eşim, Türk askerinin DEAŞ ile çatıştığını, kendisinin de çok acilen oraya gideceğini söyledi ve ayrıldı. Askerlerin şehit olduğunu televizyondan duydum. Bu olayda adı geçen “Ebu Bekir” kod adlı kişi eşim İlhami Balı’dır. “

"DUL KADINLARLA HEVES NİKÂHI"

"Çok pişmanım" diyen Balı, terör örgütü militanlarının kadınlar ve kız çocuklarıyla ilişkilerine dair de detaylı bilgiler verdi:

"Suriye’de kaldığım zaman içinde DEAŞ’ın daha ilk günden insanlara yaptığı baskıyı, işkenceyi, erkeklerin sırf bir heves için dul kalmış kadınlar 3-4 günlük nikâh kıydıklarını, küçük çocukların nasıl peskeş çekildiklerini gördüm. Kocamın zoruyla oraya gitmek zorunda kalmıştım. Orada yaşananların dinle, imanla, İslam ile hiçbir ilgisi yoktu. Elimde olsa zamanı geriye alabilsem ve bu süreç yeniden önüme gelse dönüp bakmam bile..."

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ İlhami Balı Hülya Balı Suriye

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ALLAH topunuzun belesını versin sapık köpekler bütün dünya lanet okuyor size ve zihniyetinize İslamı ne hale getirdiniz artık Müslümanı gören kaçıyor
Keşke senide o satsaydı o Gavat kocan.yakalanmasaydin pişman olacakmiydin tirrik
Bir abd projesi olan bu oluşum demir pencelerimiz altında yok ediliyor..
DİAŞ-İŞİTCİLER; SUUDİ ARABİSTAN KÖKENLİ SAPIK VAHHABİDİRLER. GEÇEN YÜZYILDA İNGİLİZLER TARAFINDAN KURULAN SAPKIN BU İNANÇ, ÜST İSMİ İSLAM OLAN ANCAK GERÇEKTE UYDURULMUŞ DİNLERDEN BİR TANESİDİR. ASLA. ARŞTAN İNDİRİLMİŞ KUTSAL DİN İSLAM DEĞİLDİR.. GEÇEN YÜZYILDA İSLAMDAN KOPARAK AYRI BİR DİN HALİNE GELMİŞ "SİH'LER, BAHA'İLER, EZİDİLER, DÜRZİLER VB GİBİ ESASEN AYRI BİR DİNDİR...
münafık bunlar islamı heveslerine uydurmuş cehennem odunları,kuranda allah ;ey muhammed nefislerini ilah edinenleri görmedinmi,yani islamın yerine nefislerini,canlarının istediğini kurana aykırı şekilde yapanları bil,tanı,onlar münafık,cehennemliklerdir,uyanık ol,islama zarar verirler,o münafıkları saf dışı et,yok et emridir,işde daeş bu ayetin emriyle imha edilmeleri farzdır,bunlar abd ve ab israilin kurduğu oraları işgal bahenesi için kurulan münafık örgüttür,başıda yahudidir,esas adı eliot dur.
BUNLARIN DİNİ FALAN YOK BUNLAR AMERİKANIN OYUNCAKLARI İNSANLARI DİNİ KONULARLA KANDIRILIYORLAR
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