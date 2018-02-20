DEAŞ hakkında kan donduran sözler: Dul kadınlarla heves nikâhı!

Hülya Balı ifadesinde Türkiye’den Suriye’ye giden ve DEAŞ içinde faaliyet gösteren çok sayıda kişi hakkında bilgiler verdi. Balı, DEAŞ içindeki erkeklerin dul kadınlarla 3-4 günlük nikâhlar yaptıklarını, çocuk yaşlardaki kızların DEAŞ militanlarına peşkeş çekildiğini de anlattı. Tutuklanan Balı, yakalandığında yanında bulunan 3 çocuğundan 2’sini kayınpederine bıraktı, 2 yaşındaki en küçük oğlunu ise kendisiyle birlikte cezaevine götürdü. Milliyet'te yer alan habere göre, Hülya Balı şu ifadelerde bulundu:

"RAKKAYI ÇATIŞMADAN PKK'YA TESLİM ETTİLER"



“DEAŞ’ın Rakka’yı çatışmadan anlaşarak PYD-PKK’ya teslim ettiğini Ebu Hamam’a gelenlerden duydum. Daha önce DEAŞ saflarında savaşan Fadile ve Cuheyman olarak bildiğim şahısların oğlunun PYD ile anlaşarak onların safına geçtiğini ve onlar için savaştığını biliyorum.”

"SALDIRILAR ARTINCA KAÇTIM"



Rakka’dan Meyadin’e oradan Ebu Hamam’a ve sonra da Garaniç’e geçtiklerini anlatan Balı, sonrasını şöyle anlattı:

"Garaniç’te saldırılar artmaya başlamıştı. Eşim yanımda olmadığı için çok korkmuştum. Kapı komşum olan ‘Halepli’ diye bildiğim şahısların kamyonla taşındıklarını gördüm. Yanlarına giderek beni de götürmelerini istedim. Bana kaçakçılarla anlaştıklarını, 2 bin dolar verdiklerini benim de vermem gerektiğini söylediler. Çocuklarım için kabul ettim. Kamyonla DEAŞ kontrolündeki topraklardan 3 günlük bir yolculukla Mümbiç civarında PYD kontrolünde bir noktaya geldik. Orada 1 ay kaldık."