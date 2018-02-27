Denk Partisinden tehditlere karşı açıklama

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da Denk Parti Genel Başkanı Selçuk Öztürk, "Ülkede bazı medya kuruluşları ve yorumcuların yazdıkları yalan haberlerden dolayı tehditlere maruz kaldıklarını" açıkladı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisinin Genel Başkanı Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Denk Partisi milletvekillerinin yıllardır vatan haini olarak gösterildiğini, gazetelerin doğru olmayan haberleri nedeniyle için parti liderlerinden Tunahan Kuzu'nun birçok kez tehdit aldığını ve güvenlik olmadan yerel seçim kampanyalarına katılamayacaklarını belirtti.

Diğer milletvekillerinin de tehditlere maruz kaldığını kaydeden Öztürk, hiçbir milletvekilinin vatan haini olarak gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Öztürk, "Son yıllarda farklı düşünceye sahip olmak tehditlere maruz kalmaya sebep oluyor. Parti olarak bütün milletvekillerinin özgürce ve güvenli bir şekilde kendi düşüncesini belirtebilmesi gerektiğini savunuyoruz. Milletvekillerine yapılan tehditlerin her türlüsüne karşıyız." ifadesini kullandı.