Denk Partisinden tehditlere karşı açıklama

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da Denk Parti Genel Başkanı Selçuk Öztürk, "Ülkede bazı medya kuruluşları ve yorumcuların yazdıkları yalan haberlerden dolayı tehditlere maruz kaldıklarını" açıkladı.
Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisinin Genel Başkanı Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Denk Partisi milletvekillerinin yıllardır vatan haini olarak gösterildiğini, gazetelerin doğru olmayan haberleri nedeniyle için parti liderlerinden Tunahan Kuzu'nun birçok kez tehdit aldığını ve güvenlik olmadan yerel seçim kampanyalarına katılamayacaklarını belirtti.
Diğer milletvekillerinin de tehditlere maruz kaldığını kaydeden Öztürk, hiçbir milletvekilinin vatan haini olarak gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.
Öztürk, "Son yıllarda farklı düşünceye sahip olmak tehditlere maruz kalmaya sebep oluyor. Parti olarak bütün milletvekillerinin özgürce ve güvenli bir şekilde kendi düşüncesini belirtebilmesi gerektiğini savunuyoruz. Milletvekillerine yapılan tehditlerin her türlüsüne karşıyız." ifadesini kullandı.
Denk Partisinin daha önce tehditlere maruz kalan rakip partilerden milletvekillerini savunduğunu kaydeden Öztürk, "Diğer partiler, Denk Partisi milletvekillerine yapılan tehditleri kınamakta geri kalıyorlar." eleştirisinde bulundu.
Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Sosyalist Parti (SP) ve Yeşil Sol Partisinin (GL) ortak açıklama yaparak kendilerine mensup Türk kökenli milletvekillerinin arkasında durduklarını anımsatan Öztürk, Denk Partisi milletvekillerinin de açıklamaya eklenmesi gerektiğini ifade etti.
Hollanda Parlamentosu, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanımıştı. Parlamento'da 3'e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye sadece Denk Partisi karşı oy kullanmıştı.
Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!
Olay yaratacak çıkış! 'Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?'
Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!
AK Partili Milletvekili açık açık suçladı
İstanbul'da ünlü gece kulübünün tuvaletinde dehşet! Garson tecavüze kalkıştı
ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'
Rita Ora uçakta iç çamaşırlarıyla!
Gizli taktiğini İngilizler açığa çıkardı! Seçimi kazanmak için bunu yapıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Yumurtalık kanseri babadan geçiyor
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Okuyucu Yorumları 0 yorum