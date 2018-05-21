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DHA DIŞ HABER - RUHANİ'DEN, ABD'YE TEPKİ: SİZ KİM OLUYORSUNUZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD'nin Tahran'a yönelik olarak 'tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağı' tehdidine sert tepki gösterdi.

Ekber Karabağ / Tahran, 21 Mayıs (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD'nin Tahran'a yönelik olarak 'tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağı' tehdidine sert tepki gösterdi. Öğretim görevlilerin katıldığı bir toplantıda konuşan Ruhani, Pompeo'nun açıklamaları için "Siz kim oluyorsunuz da İran ve dünya için ne yapıp ne yapmayacağı konusunda karar alıyorsunuz" dedi.

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu tip sözleri daha önce de bazı Amerikalı yetkileri söyledi. Fakat İran halkı bunlara itibar etmedi ve şimdi de itibar etmiyor. Ülkeler bağımsız olmak istiyor. ABD, bazı yerlerde baskıyla bazı işlerini yürütebilir ancak bu ülkenin dünya adına karar almaya çalışması kabul edilemez."

İran'la 2015'te yapılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekildiğini açıklayan ABD, bugün İran'a yönelik atacağı adımları 12 başlık altında açıklamıştı.

Görüntü Dökümü:
- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması

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