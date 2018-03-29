Diş hekimi çiftin FETÖ davasında karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara ile Enes Kanter'in fotoğraf çektirdiği diş kliniğinin sahibi Ali İlker Baştan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali İlker Baştan ve tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan ile avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Ali İlker Baştan, FETÖ'cü eski firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile Enes Kanter ve bazı FETÖ sanıklarını kastederek, "Bir grup hasta beni mağdur ve suistimal etmiştir." dedi.

FETÖ sanıkları ile tanışıklığının tamamen hasta-doktor ilişkisi olduğunu belirten Baştan, eski savcı Zekeriya Öz'ün bir dönem en kudretli savcılardan olduğunu, bu şahsın birkaç yıl sonra suçlu olacağını bilmesinin mümkün olamayacağını anlattı. Sanık Baştan, keza Enes Kanter'in de Fenerbahçe ve Milli Takım'ın bir dönem oyuncusu olduğunu söyledi.

Sanık Baştan, bir zamanlar devletin desteklediği bu yapı için kendisinin de iyi şeyler düşündüğünü ve devletin desteklemesinden dolayı sempati duyduğunu iddia ederek, ''O gruptan tanıdığım insanlar oldu ama hiyerarşik yapıya dahil olmadım.'' ifadesini kullandı.