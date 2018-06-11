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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta inlerine nasıl girdik gördünüz. Şimdi sıra geldi Kandil'e. Kandil'i de dümdüz edeceğiz. Onları inlerine gömeceğiz. Tehdit neredeyse orada yok edeceğiz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

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Dışişleri Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Kandil Afrin Cerablus El Bab

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Boşuna rüzgar yapıp toz kaldırmayın. Kim kaldı ki orada.. haa şunu söyleyin oraya bir karakol kurup bölgeye hakim olalım. Mantıklı. Seçim öncesi birbirimizi kandırmayalım..
@hayati_abat69 zoruna gitmesin normal akp düşmanlığı sizin için vatan sevdasından önce gelir
yorumların beğenilerine bakıyorumda vah ülkemin haline alayınız komünist teörirst olmuş türkiye özünü kaybediyor. yok edin tek canlı birakmayın diyorum bakalım beğenmeyen teröristlere
inşaAllah... Ne mutlu Türküm Diyene !..
Ya operasyonu sessiz sedasız yapmak lazım öyle padişah fermanı gibi aylar öncesinden yaygara yaparsak orada taslari bombalar geri geliriz.
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