Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Macaristan'da iftar

BUDAPEŞTE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Budapeşte Koordinatörlüğü tarafından verilen iftarda, Macaristan'da yaşayan Türkler bir araya geldi.
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü binasında verilen iftar yemeğine, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın yanı sıra Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Büyükelçi Oktay, iftarda, ülkede ikamet eden Türk vatandaşlarının sorunlarını dinledi ve büyükelçiliğin kapılarının her zaman vatandaşlar için açık olduğunu belirtti.
Oktay ayrıca, Macaristan'da kayıtlı Türk seçmenlere oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.
Diyanet Koordinatörü Hüseyin Lüfti Ersoy ise, Macaristan'ın farklı kentlerinden Budapeşte'ye gelerek davete katılanlara teşekkür etti.
Macaristan'da, ramazan ayı boyunca Müslümanların Macar komşularıyla birlikte yan yana iftar yaparak bir araya geldiklerini belirten Ersoy, "Mübarek ramazanın mukaddes iklimi hepimizi kuşatıyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar ve şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.'' dedi.
İftar programında, Diyanet Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından Macaristan'da gerçekleştirilen hizmetlerin anlatıldığı bir sunum yapıldı.
Programda ayrıca, Macarcaya tercüme edilen diyanet yayını 12 eserin çevirisine maddi katkıda bulunan kişilere, Ersoy tarafından teşekkür belgesi verildi.
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