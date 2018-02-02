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Diyanetten 'nikah' genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:35 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülerin nikah kıyma yetkisi, görev ve sorumluklarını içeren genelge yayınladı.

Diyanetten 'nikah' genelgesi

Diyanet İşleri Başkanlığınca tüm il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgede, müftüler, bu yetkilerini görev yaptıkları il, ilçe, belediye ve köy sınırları içerisinde kullanabilecek, eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde müftülüklerin evlendirme yetkisi bulunmayacak.

Müftünün evlenme başvurularını kabul etme, evlenme dosyasını hazırlama, evlenmeyi gerçekleştirme, aile cüzdanını düzenleyip verme, evlenme bildirimi düzenleyerek bunu nüfus müdürlüğüne bildirme gibi görev, yetki ve sorumlulukları da olacak.

Müftüler, evliliğe ilişkin sunulan belgeleri inceleyebilecek. Evliliğe mani bir durum tespit edilirse müftü bu işlemi yapmayı reddedebilecek. Tarafların, tespit edilen bu maninin bulunmadığını belgeler ile ispatlayamaması halinde evlilik işlemi yapılmayacak.

Evlilik yapılırken taraflardan birinin, iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğu davranışlarından açıkça anlaşılırsa müftü, bu durumu taraflara bildirerek işlemi erteleyebilecek.

TÖREN YERİ VE EVLENME ŞEKLİ

Müftüler evlenme törenini, ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilen resmi salon veya yerlerde, tarafların istemesi halinde ise özel bina veya salonlarda, ikametgahlarda yapabilecek. Tutuklu ve hükümlüler için cumhuriyet savcılığının izniyle ceza ve tutukevlerinde, hastalar için ise baştabip veya müdürün izniyle hastanede de evlilik işlemi yapılabilecek.

NİKAHTA AİLENİN ÖNEMİNE DEĞİNİLECEK

Genelgede, resmi işlemler bittikten sonra müftülerin törenlerde çift ve davetlilere yönelik ailenin önemi hakkında yapacakları örnek konuşma metni de yer aldı.

Ailenin, toplumun temeli olmasının yanında, bir ömür huzur, sevgi ve muhabbetin yaşanacağı kutsal bir yuva olduğu belirtilen metinde, şunlar kaydedildi:

"İnsanın yeryüzü serüveni Hazreti Adem ve eşi Havva ile bir aile olarak başlamıştır. Rabbimiz, adeta dünyada cennet huzurundan bir nebze hissedelim diye bizlere aile olmayı emretmiş, vedud ismi celilinden meveddet gibi katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. Bunun için bir ailede anne, baba, eş, çocuk ve kardeş olmak, insana bahşedilen en büyük nimetlerdendir. Zira bir annenin kalbinin derinliklerindeki sevgi ve özlem, bir baba yüreğinin genişliği, eşler arasındaki sadakatin derinliği, bir evladın anne-babaya gösterdiği saygının asaleti, ancak bir aile olmakla anlaşılabilir."

NİKAH DUASINA YER VERİLDİ

Müftülerin tören sonunda yapacağı nikah duasında ise "Allah'ım, bu evlilik akdini mübarek eyle. Onları geçimsizlik ve ayrılıktan muhafaza eyle. Bu çiftlerin arasında Hazreti Adem ile Hazreti Havva Peygamberimiz, Hazreti Muhammed ile annemiz Hazreti Hatice ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasındaki sevgi, ülfet ve muhabbeti var eyle. Allah'ım, bu çifte salih çocuklar, bereketli ömürler ve geçim kolaylığı ihsan eyle." ifadeleri yer aldı.

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nikah müftü diyanet işleri başkanlığı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adnan oktar imamlar genelevlerden alınan vergilerle maaş alıyor demişti bugün,bazıları da laiklik var oldugu için genelevler var demiş.Be kara cahiller türkiye de ilk genelevi açan 2. abdulhamittir.hem de bugün zürefa sokak denen yerde.ondan daha evvel abdulaziz doneminde buna benzer bir yer olsa da bu sonrasında kapatılmış ama osmanlılın çok buyuk padişahı denen 2. abdulhamit emri ile ilk genelev açılmış bunu takiben sadece istanbul kayıtlı 320 tane daha eve izin verilmiş.kalkıp cumhuriyete laf atmayın osmanlıda vardır harem ler iç oğlanları bu mu lan islamiyet dümbükler
cariyelik kadılık dönemine hoş geldiniz , kadın hakları bir kere daha tecavüze uğradı . boşama yetkiside verin tam olsun muz cumhuriyeti gibi
Nikahı müftü kıydıktan sonra imam nikahına gerek kalmayacak herhalde. Nikah yetkisi diğer birimlerden alınarak tamamı müftülüğe devredilsin. resmi nikah kıyma yetkisi sadece müftülüklerde olsun böylece çok eşlilik ortadan kalkar ortalıkta biz imam nikahıyla evlendik söylentileri biter. Böyle bir olay olduğunda nikahı kıyan görevli suçu üstlenmiş olur
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