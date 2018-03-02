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E-5'te trafik ve metrobüs seferleri durma noktasına geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 07:54 | Son Güncelleme

Sefaköy mevkii'nde kamyonda yüklü trafo yola devrildi. Yola akan yağ nedeniyle trafik ve metrobüs seferleri durma noktasına geldi. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler ters yönde ilerleyerek yan yola girdi.

D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde seyir halindeki kamyonda yüklü trafo saat 06.30 sıralarında yola devrildi. Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde trafik durdu. Metrobüs yoluna da akan yağ nedeniyle Metrobüs seferlerinde de zaman zaman aksamalar yaşandı.

TERS YÖNDE İLERLEDİLER

Devrilen trafo ve akan yağ nedeniyle oluşan yoğun trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler D-100'de geri geri giderek yan yola girdi. Çok sayıda sürücünün yaklaşık 50 metre geri geri giderek yan yola girerek yollarına devam ettiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Sefaköy Avcılar Metrobüs trafik

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ters yönde ilerlemez o yan yol, az bilin de öyle yazın haberinizi.
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