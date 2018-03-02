E-5'te trafik ve metrobüs seferleri durma noktasına geldi!

D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Avcılar istikametinde seyir halindeki kamyonda yüklü trafo saat 06.30 sıralarında yola devrildi. Trafo içindeki yağ yola akınca trafik Avcılar istikametinde trafik durdu. Metrobüs yoluna da akan yağ nedeniyle Metrobüs seferlerinde de zaman zaman aksamalar yaşandı.
TERS YÖNDE İLERLEDİLER
Devrilen trafo ve akan yağ nedeniyle oluşan yoğun trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler D-100'de geri geri giderek yan yola girdi. Çok sayıda sürücünün yaklaşık 50 metre geri geri giderek yan yola girerek yollarına devam ettiği görüldü.
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