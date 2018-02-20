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Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 08:02 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nde saat 06.52'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Yunanistan’ın Magnesia-Alonnisos Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak 180 kilometre ile Gökçeada'ya bağlı Uğurlu köyü olduğu kaydedildi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini de 18.1 kilometre olarak belirledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi deprem

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