Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Yunanistan’ın Magnesia-Alonnisos Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak 180 kilometre ile Gökçeada'ya bağlı Uğurlu köyü olduğu kaydedildi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini de 18.1 kilometre olarak belirledi. (DHA)