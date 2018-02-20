Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Yunanistan’ın Magnesia-Alonnisos Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri olarak 180 kilometre ile Gökçeada'ya bağlı Uğurlu köyü olduğu kaydedildi.
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini de 18.1 kilometre olarak belirledi. (DHA)
Kalın'dan son dakika 'YPG ve Esad anlaşması' açıklaması
FETÖ'nün ankesör skandalında 2'nci dalga operasyon başladı
Profesörden öğrencilerine duygulandıran 'son ders'
Fatih Portakal'dan AK Parti-MHP ittifakına yorum
Öldü sanıp diri diri mezara gömdüler!
Meral Akşener, AK Parti'den ne kadar oy alacağını açıkladı
Erdoğan-Bahçeli anlaştı! 2019 seçimleri için yapılan ittifakta bomba detaylar
Tam 208 kilo verdi! Müthiş değişim
ABD bununla çalkalanıyor: Trump'ı garsonla cinsel ilişkiye girerken gördüm
Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı
Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları
Okuyucu Yorumları 0 yorum