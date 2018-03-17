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Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de halka hitap ediyor. Erdoğan Afrin'de yürütülen Zeytindalı operasyonundan gelen son gelişmeleri ele aldı. Afrin için yaptığı açıklamada, "Artık an meselesi, her an müjdeyi verebiliriz, girdik giriyoruz" dedi

Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'

Erdoğan Afrin'den gelen son dakika gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Mardin'de halka hitap etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Artık an meselesi. Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an müjdeyi verebiliriz. Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3569" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Afrin Son dakika erdoğan zeytindalı operasyonu

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