Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'

Erdoğan Afrin'den gelen son dakika gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Mardin'de halka hitap etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Artık an meselesi. Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an müjdeyi verebiliriz. Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3569" dedi.

