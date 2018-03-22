ERÜ’de Nizam-ı Âlem Kavramı Anlatıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi’nde “Osmanlı Düşüncesinde Nizam-ı Âlem Kavramı” konulu konferans düzenlendi.

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün, “Osmanlı Düşüncesinde Nizam-ı Âlem Kavramı” konusunu anlattı.

Etkinlik, soru cevapların ardından sona erdi.