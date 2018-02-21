Evleri yanan şehit ailesine moral desteği

Amasya’nın Göynücek ilçesinde evleri yanan şehit ailesinin yardımına ilk koşan Vali Dr. Osman Varol’un eşi ile komutan eşleri oldu.

Yangının çıktığı ilçeye bağlı Damlaçimen köyüne giden Vali Dr. Osman Varol’un eşi Funda Varol ile Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur’un eşi Afife Uğur ve İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit’in eşi Gülden Akşit, 2002 yılında şehit olan er Tuncay Kurt’un annesi Sultan Kurt ile babası Recep Kurt’a moral desteği verdiler.

Funda Varol, Kaymakam Vekili Kudret Kurnaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mustafa Arslan’ın da katıldığı ziyarette yangın alanını da dolaştı.

Amasya Valisi Varol da ’geçmiş olsun’ dileklerini ilettiği aileye gereken desteğin sağlanacağını söyledi.