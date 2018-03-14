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Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 06:37 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye’yi kahreden uçak kazasına neyin sebep olduğu, enkazda bulunan Uçuş Veri Kaydedicisi, yani “kara kutu”yla ortaya çıkarılacak. Kaydedicideki 88 ayrı veri incelenerek, gencecik 11 insanı öldüren süreç aydınlatılacak.

Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak

Dubai'den İstanbul'a gelirken İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düşen ve 11 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili 88 soruya cevap aranıyor. Kaza sonrası araştırma ekipleri tarafından bulunan kara kutu (Uçuş Veri Kaydedicisi) cihazıyla birlikte 88 ayrı veri tek tek incelenerek kazanın oluşumuna ilişkin bilgiler edinilmeye çalışılacak.

İHTİMALLER ARAŞTIRILIYOR

Yeni Asır'a konuşan emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "Uçak kazasının neden meydana geldiğine ilişkin soruların cevapları tek tek aranacak. Kazanın incelenmesinde kaza kırım ekipleriyle birlikte uçağın üretici firması da yer alacaktır. Muhtemelen incelemeler ilgili firmanın tesislerinde yapılacak" dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinden İstanbul'a uçan ve aralarında Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarıyla, 2'si kadın pilot, 1'i hostes olmak üzere 11 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili soruların cevabı araştırılıyor. Kazanın sebebi konusunda THY Pilotlar Derneği Başkanı Mehmet Ayhan Günal'ın "En güçlü kaza ihtimali elektrik yüklü tehlikeli bulutlardır" açıklaması dikkatleri uçağın saat 14.36'da hızla irtifa kaybederek düştüğü bölgedeki o anki hava şartlarına yöneltti. Fakat uçağın düşme nedeni olarak sadece hava şartları değil, uçağın teknik arızası da ihtimaller arasında yer alıyor.

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"HAVAYOLU TENHAYDI"

Uçağın kara kutusu önceki gün bulundu. Kara kutuda, aydınlatılmayı bekleyen 88 ayrı veri tek tek incelenecek. Uçağın neden düştüğü bu araştırma sonrasında ortaya çıkacak. Emekli hava pilot Tümgeneral Karataş, incelemenin büyük olasılıkla uçağın üretici firmasının tesislerinde yapılacağını belirterek, "Kaza kırım ekibine ilgili firma da katılacaktır. Düşen uçağın takip ettiği rota iklim açısından olumlu bir rota. Körfez ülkelerinden kalkıp Türkiye'ye gelen 2 havayolu vardır. Biri Kuveyt ve Irak üzerinden geçen havayolu, diğeri de İran hava sahasından geçen havayolu. İran hava sahasından geçen havayolu daha tenhadır. Bu havayolunu genelde özel uçaklar kullanır. Kalktıkları yerden bekleme yapmadan giderler" diye konuştu.

"UÇAKTA YAŞLILIK YOK"

Tümgeneral Karataş, "Uçak kazalarında teknik arıza, meteorolojik olaylar ve pilot faktörü etkilidir. Yalnız burada hem teknik hem meteorolojik olaylar pilotun da hata yapmasına ya da yanlış planlama yapmasına neden olabilir. Bu uçağın neden düştüğüne ilişkin şu an bir açıklama yapmak uygun düşmez. Bu konuyla ilgili en doğru açıklama kazı kırım sonucu yapılacak açıklamadır" dedi. Düşen uçağın 19 yaşında olmasının hatırlatılması üzerine Beyazıt Karataş, "Uçaklarda yaşlılık diye kavram yok. Uçakların gövdelerinin uçuş saati ömrü vardır. Uçakların saat bakımları vardır. Eski uçak kavramı yoktur, bakımı yapılan ya da yapılmayan uçak vardır. Uçaklarda da her şey kontrollü saatli genel kontrollerle yapılır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
mina başaran uçak kazası İRAN facia

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