Fatih Altaylı'dan 'asansör fetvası' çıkışı!

“Altı yaşındaki kızlar evlenebilir”, “Kız çocukları 7-8 yaşından itibaren tesettür şekli almalı”, “3 yaşında kız çocukları amcalarının yanına külotla çıkmamalı”, “Kız çocukları cehennem kadar risktir", “Çalışan kadın fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor" gibi fetvalarıyla tepki toplayan Nurettin Yıldız, bu kez yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalmasının İslam’a göre "halvet" şartlarının oluşacağı yönünde verdiği fetvayla gündeme gelmişti.

Nurettin Yıldız’ın asansör fetvasına Habertürk gazetesi yazarı Murat Bardakçı destek çıkınca, gazetenin bir diğer yazarı Fatih Altaylı buna itiraz etmişti. Fatih Altaylı, Nurettin Yıldız’ın “Yattığınızda hemen uyumazsanız yatak, yorgan, battaniye sizde şehvet uyandırabilir” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, “Battaniyeden tahrik oluyor musun Murat!” başlıklı yazısıyla cevap vermişti

Fatih Altaylı bugünkü yazısında da Nurettin Yıldız’ın fetvalarına dikkat çekerek, Murat Bardakçı’ya seslendi. “Baştan söyleyeyim, bu yazı ‘fetvacı bey’ ile ilgili son yazımdır” diye yazısına başlayan Fatih Altaylı, şöyle devam etti: