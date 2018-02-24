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Fatih Altaylı'dan 'asansör fetvası' çıkışı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 17:12 | Son Güncelleme

Nurettin Yıldız'ın 'asansör fetvası' üzerinden Murat Bardakçı'ya yüklenen Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında da, "Mesela bu beyefendinin “Gazali’yi anlamak 2” başlıklı videosunu bir izle" diyerek tavsiyede bulundu

Fatih Altaylı'dan 'asansör fetvası' çıkışı!

“Altı yaşındaki kızlar evlenebilir”, “Kız çocukları 7-8 yaşından itibaren tesettür şekli almalı”, “3 yaşında kız çocukları amcalarının yanına külotla çıkmamalı”, “Kız çocukları cehennem kadar risktir", “Çalışan kadın fuhuşa hazırlık yapan sürece destek oluyor" gibi fetvalarıyla tepki toplayan Nurettin Yıldız, bu kez yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalmasının İslam’a göre "halvet" şartlarının oluşacağı yönünde verdiği fetvayla gündeme gelmişti.

Nurettin Yıldız’ın asansör fetvasına Habertürk gazetesi yazarı Murat Bardakçı destek çıkınca, gazetenin bir diğer yazarı Fatih Altaylı buna itiraz etmişti. Fatih Altaylı, Nurettin Yıldız’ın “Yattığınızda hemen uyumazsanız yatak, yorgan, battaniye sizde şehvet uyandırabilir” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, “Battaniyeden tahrik oluyor musun Murat!” başlıklı yazısıyla cevap vermişti

Fatih Altaylı bugünkü yazısında da Nurettin Yıldız’ın fetvalarına dikkat çekerek, Murat Bardakçı’ya seslendi. “Baştan söyleyeyim, bu yazı ‘fetvacı bey’ ile ilgili son yazımdır” diye yazısına başlayan Fatih Altaylı, şöyle devam etti:

“Ancak ebedi ve ezeli dostum Murat Bardakçı’ya bir minik hatırlatma yapmayı da ülkemin geleceği adına kendime vazife görüyorum.

Yeni Türkiye’de tarikatlar, cemaatler, hocalar, fetvacılar dört bir yandan fışkırıyor.

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözlerTepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Gençlerimiz bilimin, bilginin, çağdaşlığın peşinden koşmalı.

Neye ve kime hizmet ettiğini bilmediğimiz kişilerin değil.

İşte FETÖ belasının Türkiye’ye nelere mal olduğu ortada.”

Fatih Altaylı yazısının devamında Nurettin Yıldız hakkındaki “Suudi Arabistan’dan destek alıyor” şeklindeki iddiaları ve selefiliği övdüğü videoyu hatırlatarak şöyle dedi:

“Fetvacıbaşı’nı özellikle yazmamın nedenini de anlatayım, belki Murat da anlar.

Sevgili Murat, diyorsun ki: “Fetvacının başka fetvaları da var. Onları da dinledin mi?”

Olay yaratacak fetva!Olay yaratacak fetva!

Dinlediysen, benim tepkimin nedenlerini daha iyi anlaman lazım.

Mesela bu beyefendinin “Gazali’yi anlamak 2” başlıklı videosunu bir izle.

Nasıl bir Selefilik propagandası yaptığını, Gazali’nin son günlerini anlatırken Anadolu Müslümanlığını ve Osmanlı döneminin İslam anlayışını nasıl kötüleyerek takipçilerini “Selefiliğe” yönlendirdiğini göreceksin.

Selefilik, yani DEAŞ ya da IŞİD Müslümanlığı mı istiyoruz biz bu topraklarda Murat?

Suudiler bile bir açılım peşindeyken, Türkiye hiç de alışık olmadığı, tarih boyunca asla benimsemediği bir Selefi İslam’a mı yönelsin?

Ben değil, Türkiye’deki başka İslami cemaatler bu beyefendeyi “Suudilerden yardım almak”la itham ediyorlar.

Doğru mu değil mi bilemem.

Ama savunduğu fikirlere baktığın zaman Suud’un bile gözden geçirmeye çalıştığı bir yol olduğunu göreceksin.

Mesele asansörle sınırlı değil Murat’cığım.

'Battaniyeden tahrik oluyor musun Murat?''Battaniyeden tahrik oluyor musun Murat?'

Benim dini bilgimi yetersiz bulabilirsin.

Haklısın.

Ama istersen ortak tanıdığımız, dini bilgisi olan kişileri ara.

Anlatsınlar sana.

Sonra odana gelirim, konuşuruz.

Tamam mı dostum?”

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Murat Bardakçı nurettin yıldız

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Herkes görevini yapıyor Allah hocadan razı olsun eğilmeden bükülmeden görevini yapıyor Allah ve Resulu bir konuda karar vermiş ise müsliman her insan inandık ve itat ettik der senin dinin sana bizim dinimiz bize
''Gençlerimiz bilimin, bilginin, çağdaşlığın peşinden koşmalı. Neye ve kime hizmet ettiğini bilmediğimiz kişilerin değil.'' türkiyenin kaderi bu iki cümle.eğer bilginin bilimin peşinde koşmassak bir taraftan abd avrupa destekli pkk bastırır.diğer taraftan bunu fırsat bilip ebedi düşmanımız yunanlılar bastırır.ülke olarak üretmeye mecburuz.
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