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Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 07:25 | Son Güncelleme

Yazar Fatih Tezcan, sosyal medyadan paylaştığı videosunda Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Videoda 'Kemalist terör örgütü' diyen kullanan Tezcan, sosyal medyayı ayağa kaldırırken Twitter'da '#FatihTezcanTutuklansın' hashtagi Trend Topic listesinde 1. sıraya geldi.

Yazar Fatih Tezcan’ın tartışma yaratan ifadelerinin yer aldığı bir videosu ortaya çıktı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoda Tezcan, Mustafa Kemal Atatürk'ü 'dinsiz ve Allahsız' olmakla itham ederken, "Kemalist terör örgütü" ifadelerini kullandı.

Tutuklanan ODTÜ'lüleri de hatırlatan Tezcan, "Bundan sonra görecekisiniz nefes alamayacak vatan hainleri bu ülkede" dedi.

İşte Tezcan'ın o açıklamaları;

"1995-1998 yıllarında Fethullah Gülen'i dinlediğim için zerre kadar pişman değilim. İyi ki dinlemişim. Alllah kitap anlatıyordu. Ne hakla Allah kitap diyen bir hocayı suçluyorsunuz ki. Siz zaten Allah düşmanısınız. Siz daha 'Mustafa Kemal'in Allah'la kavgası vardı' diyen yabancıların röportajlarına verdiği cevapları bilmiyorsunuz. Mustafa Kemal'in 'Bir sürü Allah vardı, siyaseten tevhid edip bir tane Allah var dediler' dediği ve tarih kitabına yazdırdığı cümleleri bile bilmiyorsunuz. Gün gelecek bu ülkede Allah'a Kuran-ı Kerim'e ve Peygambere küfür edenler ezim ezim ezilecekler. Buradan söylüyorum. Yazın bir kenara. Siz sanıyor musunuz ki 80-90 sene sömürdüğünüz gibi bul ülkeyi sömürmeye devam edeceksiniz. Bizim Allah'ın izniyle gücümüz FETÖ'ye de yeter Kemalist terör örgütüne de yeter. LBTİ'nin ODTÜ sorumlusu sabah 5'te yatağından alındı. İnim inim inliyor şimdi. Devam edecek bu. Çatır çatır... Bundan sonra görecekisiniz nefes alamayacak vatan hainleri bu ülkede"

CHP'Lİ BEKAROĞLU: ŞİZOFREN DEĞİL

Bir anda gündem olan videoyu CHP psikiyatrı uzmanı olan doktor milletvekili Mehmet Bekaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştı. Bekaroğlu paylaştığı videoya, “Bir psikiyatri uzmanı olarak söylüyorum; bu adam kesinlikle şizofren değil...” şeklinde yorum yazdı.

bekaroglu

Fatih Tezcan'a sosyal medayada büyük tepki gösterilirken, Twitter'da '#FatihTezcanTutuklansın' hashtagi Trend Topic listesinde 1. sıraya geldi.

fatıh tezcan

FATİH TEZCAN KİMDİR?

Fatih Tezcan 1976 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Fatih Tezcan'ın desi Osmanlı muhaciridir. Fatih Tezcan, Behçel Kemal Çağlar Lisesi'nden 1993'te mezun oldu. Askerliğini Isparta, Çanakkale ve Siirt'te yaptı. Fatih Tezcan, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazandı ancak okulun 2. yılında ailevi nedenlerden doları okulu bıraktı. Fatih Tezcan, 1999'da Türkiye'nin ilk online islami platformlarından birinde yöneticilik yaptı. 2003 ve 2007 yıllarında iki evlilik yapan Tezcan'ın 5 çocuğu var.

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