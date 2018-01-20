Fenerbahçe - Göztepe maç özeti izle: Göztepe'yi 2-1 yenen Fenerbahçe seriye devam etti!

Fenerbahçe, Göztepe ile Süper Lig 18. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geldi. Ümit Öztürk'ün yönettiği ve Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçı 2-1 sonuçlandı. Fenerbahçe'de uzun süre sonra ilk 11'de maça başlayan Fernandao, takımını 15. dakikada öne geçiren golü attı. Göztepe'de Kosanovic'in uzatma dakikalarında kendi kalesine attığı gol ise takımını sahadan puansız ayrılmasına sebep oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 36'ya yükseltirken maç fazlalığı ile liderliğe yükseldi. Fenerbahçe - Göztepe maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısına Göztepe galibiyetiyle başladı. Maçın başlaması ile Göztepe'ye karşı baskılı bir oyun oynayan Fenerbahçe, Fernandao'nun 15. dakika attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin baskısına rağmen ilk yarıda başka gol gelmedi. İkinci yarıya Fenerbahçe yine baskılı ve atak başladı. Fakat konuk takımın 59. dakikada Poko'nun attığı gole engel olamadı. Bu dakikadan sonra rakibini sahasına kapatan Fenerbahçe, Göztepe karşısında galibiyet golünü aramaya başladı fakat atakları sonuçsuz kaldı. Maçın uzatma dakikalarında Kosanovic ters bir kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderince Fenerbahçe, Göztepe karşısında çok önemli bir galibiyet elde etmişti. İki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanan maç 2-2 berabere bitmişti. Fenerbahçe, bu sonuçla 36 puanla liderliğe yükseldi. Maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.