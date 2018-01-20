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Fenerbahçe - Göztepe maç özeti izle: Göztepe'yi 2-1 yenen Fenerbahçe seriye devam etti!

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 22:15 | Son Güncelleme 6 saat önce

Fenerbahçe - Göztepe maç özeti haberimizde. Süper Lig ikinci yarısı ilk maçında Fenerbahçe, Göztepe ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Son 10 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, Göztepe'yi Fernandao ve Kosanovic'in uzatma dakikalarında kendi kalesine attığı gol ile 2-1 yendi. Böylece Fenerbahçe, maç fazlalığı ile liderliğe yükseldi. İşte Fenerbahçe - Göztepe maç özeti...

Fenerbahçe - Göztepe maç özeti izle: Göztepe'yi 2-1 yenen Fenerbahçe seriye devam etti!

Fenerbahçe, Göztepe ile Süper Lig 18. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geldi. Ümit Öztürk'ün yönettiği ve Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçı 2-1 sonuçlandı. Fenerbahçe'de uzun süre sonra ilk 11'de maça başlayan Fernandao, takımını 15. dakikada öne geçiren golü attı. Göztepe'de Kosanovic'in uzatma dakikalarında kendi kalesine attığı gol ise takımını sahadan puansız ayrılmasına sebep oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 36'ya yükseltirken maç fazlalığı ile liderliğe yükseldi. Fenerbahçe - Göztepe maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısına Göztepe galibiyetiyle başladı. Maçın başlaması ile Göztepe'ye karşı baskılı bir oyun oynayan Fenerbahçe, Fernandao'nun 15. dakika attığı gol ile 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin baskısına rağmen ilk yarıda başka gol gelmedi. İkinci yarıya Fenerbahçe yine baskılı ve atak başladı. Fakat konuk takımın 59. dakikada Poko'nun attığı gole engel olamadı. Bu dakikadan sonra rakibini sahasına kapatan Fenerbahçe, Göztepe karşısında galibiyet golünü aramaya başladı fakat atakları sonuçsuz kaldı. Maçın uzatma dakikalarında Kosanovic ters bir kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderince Fenerbahçe, Göztepe karşısında çok önemli bir galibiyet elde etmişti. İki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanan maç 2-2 berabere bitmişti. Fenerbahçe, bu sonuçla 36 puanla liderliğe yükseldi. Maçın özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe - Göztepe maç özeti izle

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Chahechouhe'nun kafayla indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Giuliano rakibinden sıyrıldıktan sonra müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Top üst direkten geri döndü.

15. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağ taraftan İsmail Köybaşı'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Fernandao kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

26. dakikada Schwechlen'in uzaktan şutunda top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

34. dakikada ceza sahası içinde Kadu'nun indirdiği topla buluşan Jahovic'in röveşata vuruşunda Volkan Demirel gole izin vermedi.

55. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan getirdiği topla ceza sahasında buluşan Giuliano'nun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

59. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Skertel'ın ayağının altından kaçırdığı topu ceza yayı önünde kontrol eden Jahovic'in pasında Poko sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

84. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Valbuena'nın soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Neustaedter'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada Poko soldan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Andre Castro'nun vuruşunda kaleci Volkan Demirel'i geçen top kaleye gitmek üzereyken Skrtel gole izin vermedi.

90+3. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Dirar'ın sağdan ortaladığı topu Kosanovic ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarına yolladı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE: 2-1

Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 63 Soldado), Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Dirar, Mehmet Topal, De Souza, Chahechouhe (Dk. 63 Valbuena), Fernandao, Giuliano (Dk. 72 Alper Potuk)

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan, Kosanovic, Kadu, Schwechlen, Andre Castro, Selçuk Şahin, Tayfur Bingöl (Dk. 58 Poko), Gouffran (Dk. 90 Ömer Şişmanoğlu), Halil Akbunar (Dk. 67 Sabri Sarıoğlu), Jahovic

Goller: Dk. 15 Fernandao, Dk. 90+3 Kosanovic (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 59 Poko (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 12 Chahechouhe, Dk. 90+3 Alper Potuk, Skrtel (Maç bitince), Volkan Demirel (Maç bitince) (Fenerbahçe), Dk. 44 Kadu, Dk. 90+3 Andre Castro, Dk. 90+6 Tanju Kayhan, Selçuk Şahin (Maç bitince) (Göztepe)

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