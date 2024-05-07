52 ilde düğmeye basıldı! Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: Yüklü miktarda ele geçirildi, yüzlercesi yakalandı

Uyuşturucu tacirlerine yönelik son operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya 52 ilde ele geçirilen uyuşturucu miktarını da bildirdi.

Yerlikaya, açıklamasında "Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 52 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonlarında; 217 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 363 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kaydetti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





