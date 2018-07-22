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Filistin Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya baskını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya baskını kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yüzlerce fanatik Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu tür baskınların Eski Şehir bölgesini Yahudileştirme politikası çerçevesinde ele alındığı belirtilerek, İsrail'in bu politikasını, Mescid-i Aksa ve statüsüne zarar veren siyasi kararlarına taraftar kazanmak için uyguladığı ifade edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın yerine iddia ettikleri tapınağı inşa planları yaptığına işaret edilen açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bu planların durdurulması için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi eşliğindeki yüzlerce fanatik Yahudi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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baskın Dışişleri Filistin Mescid-i Aksa

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