Filistin Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya baskını kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yüzlerce fanatik Yahudi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu tür baskınların Eski Şehir bölgesini Yahudileştirme politikası çerçevesinde ele alındığı belirtilerek, İsrail'in bu politikasını, Mescid-i Aksa ve statüsüne zarar veren siyasi kararlarına taraftar kazanmak için uyguladığı ifade edildi.
İsrail'in Mescid-i Aksa'nın yerine iddia ettikleri tapınağı inşa planları yaptığına işaret edilen açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bu planların durdurulması için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.
İsrail polisi eşliğindeki yüzlerce fanatik Yahudi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'yle ilgili son dakika gelişmesi
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
YouTube'ta canlı yayın yapan 6 çocuk annesi Sarah Schmid milyonların gözü önünde doğum yaptı
MHP'den dikkat çeken İYİ Parti mesajı: Pişmanmış görüntüsünde isimler var
İsrail 800 yardım gönüllüsünü tahliye etti
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırıldı mı? Dikkat çeken detay
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti
Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum