Filistinliler Anneler Günü'nü Türk Kültür Merkezi'nde kutladı

Türkoğlu, Anneler Günü'nü Filistin'de kutlamanın ayrı bir anlamı olduğunu ifade ederek, "Çünkü Filistin halkının gençlerinin direnişinde annelerinin kendilerine verdiği gücün büyük bir önemi var. Dolayısıyla hepinizi yeniden candan kutluyorum." diye konuştu.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen mini konser öncesi bir konuşma yapan Büyükelçi Türkoğlu, "Filistinli anneler, Kudüslü anneler dünyadaki tüm anneler gibi mübarek annelerdir." dedi.

KUDÜS (AA) – Filistin'de her yıl 21 Mart'ta kutlanan "Anneler Günü" etkinliklerine bu yıl Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı.

AA muhabirine konuşan Filistin Kadın Komiteleri Birliği'nin Kudüs Temsilciliği Başkanı Ravza Avde de bu özel günde verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Filistinli kadınların işgale karşı tüm boyutlarıyla güçlü olması gerektiğine işaret eden Avde, "Bu kermesle de Filistinli annelerin hem sosyalleşmesini hem de aile bütçelerine bir katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

İsrail cezaevlerinde yıllarca hapis yatan Avde, Türkiye'nin Kudüs'e ilişkin tavrını desteklediklerini belirterek, uluslararası hukuka göre işgal altında olan Doğu Kudüs’ün ABD yönetimince "İsrail'in başkenti" olarak ilan edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve Türkiye'den bu yönde daha fazla destek beklediklerini dile getirdi.

Kermeste Filistin'e özgü geleneksel el sanatları, süs eşyaları, aksesuarlar, Filistin mutfağından yemek çeşitleri ve yöreye özgü süslerle bezenmiş elbise ve feraceler sergilendi.