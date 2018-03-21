Filistinliler Anneler Günü'nü Türk Kültür Merkezi'nde kutladı

KUDÜS (AA) – Filistin'de her yıl 21 Mart'ta kutlanan "Anneler Günü" etkinliklerine bu yıl Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı.
Filistin Kadın Komiteleri Birliği tarafından Anneler Günü münasebetiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen kermese Filistinliler yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu da kermese katılarak Filistinlilerin Anneler Günü'nü kutladı.
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen mini konser öncesi bir konuşma yapan Büyükelçi Türkoğlu, "Filistinli anneler, Kudüslü anneler dünyadaki tüm anneler gibi mübarek annelerdir." dedi.
Türkoğlu, Anneler Günü'nü Filistin'de kutlamanın ayrı bir anlamı olduğunu ifade ederek, "Çünkü Filistin halkının gençlerinin direnişinde annelerinin kendilerine verdiği gücün büyük bir önemi var. Dolayısıyla hepinizi yeniden candan kutluyorum." diye konuştu.
Büyükelçi Türkoğlu, Anneler Günü etkinliklerinin Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.
AA muhabirine konuşan Filistin Kadın Komiteleri Birliği'nin Kudüs Temsilciliği Başkanı Ravza Avde de bu özel günde verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.
Filistinli kadınların işgale karşı tüm boyutlarıyla güçlü olması gerektiğine işaret eden Avde, "Bu kermesle de Filistinli annelerin hem sosyalleşmesini hem de aile bütçelerine bir katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.
İsrail cezaevlerinde yıllarca hapis yatan Avde, Türkiye'nin Kudüs'e ilişkin tavrını desteklediklerini belirterek, uluslararası hukuka göre işgal altında olan Doğu Kudüs’ün ABD yönetimince "İsrail'in başkenti" olarak ilan edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve Türkiye'den bu yönde daha fazla destek beklediklerini dile getirdi.
Kermeste Filistin'e özgü geleneksel el sanatları, süs eşyaları, aksesuarlar, Filistin mutfağından yemek çeşitleri ve yöreye özgü süslerle bezenmiş elbise ve feraceler sergilendi.
Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!
İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum