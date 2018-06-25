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FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 19:37 | Son Güncelleme

FOX TV haber spikeri Fatih Portakal Muharrem İnce'nin İsmail Küçükkaya'ya yönelik sözlerine sert dille karşılık verdi. Portakal, Muharrem İnce'ye "Sizin yaptığınız şu anda kaybetme psikolojisinin sonucu." dedi.

FOX TV haber spikeri Fatih Portakal Muharrem İnce'nin seçim sonuçları sonrası İsmail Küçükkaya'ya attığı "Adam kazandı" mesajı ve İnce'nin basın toplantısındaki sözlerini değerlendirdi. Fatih Portakal, Muharrem İnce'nin İsmail Küçükkaya ile ilgili sözlerini sert dille eleştirdi.

"YAPTIĞINIZ KAYBETME PSİKOLOJİSİNİN SONUCU"

Fatih Portakal canlı yayında Muharrem İnce'ye "Bu bal gibi de bir gazetecilik. Sayın İnce'nin şu an yaptığı ne biliyor musunuz? Kaybetme psikolojisi. Bu mesajı göndermeyecektiniz. Biz gazeteci kimliğiyle buradayız. O soruya, "Ne diyeceksiniz?" diye mesaj atılıyorsa, "Şu anda yorum yok, bekliyoruz sonuçları" diyecektiniz. Sizin yaptığınız şu anda kaybetme psikolojisinin sonucu. Biz de zaman zaman böyle günah keçisi ilan ediliyoruz.

"DÜN AKŞAMIN BİR SORUMLUSU VARSA O DA BÜLENT TEZCAN'DIR"

Muharrem İnce başarısız mı hayır. Dün akşamın bir sorumlusu var sa o da Bülent Tezcan'dır. Tek bir kurum sonuçları payşıyordu. Biz de AA ile anlaştık. Lütfen bizi birilerinin yayın organı gibi düşünmeyin. Eleştirileri yaparken Sayın Tezcan'ın sözlerini de dikkate alın." sözleriyle karşılık verdi.

İNCE NE DEMİŞTİ?

İnce seçim akşamı attığı mesajla ilgili "Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya’ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim" dedi. İnce'nin bu açıklamasının hemen ardından İsmail Küçükkaya'da sosyal medyadan bir açıklama daha yaparak 'Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?' ifadelerini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
AKP ali cengiz oyunlarıyla MHP li vekilleri transfer ederek meclis çoğunluğunu ele alıp MHP den kurtulmaya çalışacaktır yazın bir kenara
senin zihniyetin kötü ne diyeyim
bizktrolup gidin artık
@zilan.65 biraz aklını çalıştırsan 2023 seçimlerini göz önünde bulundururdun, ne zaman mantıklı bir yorum yaptın ki?
@zilan.65 anlaşıldı fatih ve ismail kemali destekliyo yicekler inceyi
@zilan.65 HAHHAH... BUNUN NE OLDUGU RUMUZUNDAN BELLİ :)) BAŞKA BİRŞEY DEMEYE GEREK YOK.
bu habercilik değil . Önce izin isteyeceksin . adam samimi bir cevap yazmış . ayıp fatih portakal . kaybetme pisikolojisiymis. az seviye ..
gazeteciden arkadaş olmaz diyorum :)
ya bu fatih portakalı neden haber yapıyorsunuz anlamadım adam herkese sert cevap veriyor acaba bilmediğimiz bir makamımı var
sanamı soracak ne konuşacağını, Sen amerikanın ağzıyla konuşmaya devam et.
Onunki kaybetme psikolojisi ise sizinkide kaybedene vurma psikolojisi
çok dikkatli izledim seçim öncesi sonrası Seçim öncesi mitinglerde mutluluk saçan sayın ince gülücükler saçıyordunuz insanlara güler yüz sevgi dolu bakışlarınız gitmiş yerine insanları aşağlarcasına konuşmalarınız oy kullanırken kameramanları terslemeniz yazık şimdi daha iyi anlıyorum neden hiç bir zaman seçimlerde kazanamayan bir chp olduğunu yapmacık hareketleri bırakın hakeden kazanır hakeden nitekim yine bu seçimlerde olduğu gibi kazandı saygılar sevgiler selamlar
Evet klasik olacak kabul ediyorum am "Yeyin birbirinizi"
bu chp zihniyetinin bazıları sonunda fatih portakalı da isyan ettirdi, yok baskı mı var yok şu bu, bu bazı chp zihniyetliler hangi alemde yaşıyor , gerçekten korkutuyorlar, istinaf mahkemesi var yargıtay var Aym var aihm var , bunlar hangi kafa ile adalet yok diyorsa,
HADİ ORDAN HLK PRTNİN UCUZ ROMANCILARI...
bu muharrem kaybetmeye endekslidir..kaybetmeye bayılır..gandi kemalin iki kere rakibi oldu ikisindede yenildi ve çok sevindi..gandi kemale methiyeler düzüp ağamsın paşamsın dedi.şimdi aynı tavrı hırsız recebe sergiliyor ağzı kulaklarında çok mutlu recepi arıyor kazandın patron ağamsın paşamsın diyor..işte lider böyle olmalı...
gözümde rus parası kadar değeriniz kalmadı portakal ile küçükkaya siz menfaat uğruna, haber değeri uğruna herşeyi yapabilecek adamsınız demek ki !! yazık size !
Adamı 2 dakikada sattın portakal!!! Adam dost bilmiş sizi ama siz ger zamanki gibi çıkarız ağır basmış! Seni ve ekibini günahım kadar sevmiyorum!!!!
portakal sol görüşlü gibi gözüküyorsun ama barlas gibisin, yok etik yok dürüst gazeteci her seçimde aynı dünde öyleydi tarafsızsan sekizden itibaren tayyip kazanmış imaları yapmazsın.dün sekizde sosyal medyada paylaştım fax dahil akp yi parlatıyor diye
İnce’yle birlikte sizde kaybettiniz Fatih bey aynen böyle devam edin kim bilir daha neler göreceğiz
Daha bu iyi günleriniz
ya niye anlamak istemiyosunuz ismaille birlikte portakal.adam ben hata yaptım yazmakla dıyo yazmamılıydım diyo.ismaile duyurmakla ilgili hata yaptın demiyo ki.kendi hatasını söylüyo.bu kadar kıt olmayın ya
Seçim öncesi -istediğiniz kadar reddedin ama durum böyle- İnce'ye daha fazla olmak üzere ve Erdoğan karşısındakilerle gazetecilik ötesinde yüzgöz olmuştunuz. Küçükkaya son İstanbul mitinginde chp aracına biniyordu. Küçükkaya İnce'yle konuşurken bile "başkanım" diyerek lafları diziyordu. İnce'nin nereden bir başkanlık sıfatı var mesela ? Parti başkanı mı ? Apartman yöneticiliğinde mi başkan, nedir yani ? Bunlar birike birike, belli fikirdeki partililerle fazla yüzgöz olunca, "Yandaş gazetecilere demeç vermeyeceğim, onlar kaşar gazeteciler" diyen bir adam sizin gazeteciliğinize acımaz. Çıkarlar.
Bu adam haklı ama doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar bu ülkede. Dün akpliler sövüyordu bugün chpliler sövüyor.
Asıl gelinen sensin CHP plakalı lüks arabanla oy atma yerine bile chp aranla gittin neden seçmeni etkilemek için bence en çok üzülen sensin mosmor olmuşsundur.bundan böyle morportaksl soyadınla dolaşırsın yada halk seni mosmor etmiştir.
yiyin birbirinizi sizin dostlugunuz boyle
yiyin birbirinizi....
bunları gazeteci sanıyodunuz biz de bunlar şarlatan diyoduk alın işte yiyin birbirinizi
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