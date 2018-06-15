24 Haziran seçimlerine günler kala FOX TV sunucusu Fatih Portakal twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün Tunceli'deki düzenlediği mitingteki sözleri hakkında konuştu.
Fatih Portakal sosyal medya hesabından Binali Yıldırım'ın Tunceli mitinginde halka "Bu sefer 'tamam' mı?" diye seslendiği anları hakkında ,"#BinaliYıldırım dahi kalabalığa “tamam mı” diye soruyorsa o da bu sistemin belki gizliden gizliye değişmesini istiyor. Tamam kelimesinin bu seçimde ne anlama geldiği bilmemesi mümkün değil. Kim bilebilir ki?" ifadelerini kullandı.
İşte Fatih Portakal'ın paylaştığı o mesaj:
#BinaliYıldırım dahi kalabalığa “tamam mı” diye soruyorsa o da bu sistemin belki gizliden gizliye değişmesini istiyor. Tamam kelimesinin bu seçimde ne anlama geldiğini bilmemesi mümkün değil. Kim bilebilir ki?— fatih portakal (@fatihportakal) 15 Haziran 2018
FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz
Doktor televizyondaki kadını görünce hemen telefona sarıldı!
Denizli'de kaybolan Latife Ulukuş Trabzon'da bulundu!
Çanakkale'de vahşet! Gebe ineklerin başlarını kesip, yavrularını çaldılar
Çin: ABD lideri Trump savaş açtı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Okuyucu Yorumları 32 yorum