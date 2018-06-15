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FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 21:50 | Son Güncelleme

24 Haziran'daki seçimlere günler kala 'tamam' tartışması devam ediyor. FOX TV sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, Başbakan Binali Yıldırım'ın Tunceli mitinginde halka "Bu sefer 'tamam' mı?" diye seslenmesini sosyal medya hesabından eleştirdi. Portakal, Twitter hesabından Başbakan Yıldırım hakkında attığı tweette , "#BinaliYıldırım dahi kalabalığa “tamam mı” diye soruyorsa o da bu sistemin belki gizliden gizliye değişmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

24 Haziran seçimlerine günler kala FOX TV sunucusu Fatih Portakal twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün Tunceli'deki düzenlediği mitingteki sözleri hakkında konuştu.

"O DA BU SİSTEMİN BELKİ GİZLİDEN GİZLİYE DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR"

Fatih Portakal sosyal medya hesabından Binali Yıldırım'ın Tunceli mitinginde halka "Bu sefer 'tamam' mı?" diye seslendiği anları hakkında ,"#BinaliYıldırım dahi kalabalığa “tamam mı” diye soruyorsa o da bu sistemin belki gizliden gizliye değişmesini istiyor. Tamam kelimesinin bu seçimde ne anlama geldiği bilmemesi mümkün değil. Kim bilebilir ki?" ifadelerini kullandı.

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İşte Fatih Portakal'ın paylaştığı o mesaj:


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Okuyucu Yorumları 32 yorum
tamam
DEVAM
DEVAM DEVAN DEVAM EDECEK
İzmir e gide gele o da tamam diyor.Güzel İzmir im havası böyle işte.
tamam artık
FOX ABD KANALI BEN TÜRKÇÜ YÜM FATİH BEY ARAMIZDA ÇOK FARK VAR DÜNYA TÜRK MİLLETİNE BOYUN EĞMELİ DERİM CİHAN BİZİM OLMALI DERİM ONLAR YAPIYORSA BİZ DAHA İYİSİNİ YAPARIZ ÇÜNKÜ BİZ TÜRK IRKIYIZ ÜSTÜN BİR MİLLETİZ YAHUDİLERDEN BİLE ÜSTÜNÜZ 4OOO BİN YILLIK TARİHİMİZ VAR EZER GEÇRERİZ ECNEBİLERİ ÇİNE BOYUN EĞDİRMİŞ ASİL BİR IRK TÜRK MİLLETİ İÇERDE HALKINA ŞEFKATLİ DIŞARDA KARTAL GİBİ ACIMASIZ ASLAN GİBİ KÜKRER YILDIRIM GİBİ ÇAKAR ŞİMŞEK GİBİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ CİHAN TÜRK MİLLETİNE YAKIŞIR ONA GÖRE YETİŞTİRECEĞİZ BU MİLLETİ
Boş laflar üzerinden yayıncılık. Bunların siyasetçileri de laf üretmiyor içi boş bir muhalefet sadece..
tamam ...beraber yola devam
İnadına #DEVAM
Esas sana TAMAM fatih. Bırak artık. Saçmaladın iyice. YETER!!!
DURMAK YOK YOLA DEVAM...
tamam
ne gizlisi aleni söylemiş. sadece o değil. cumhurbaşkanı bile seni Kılıçtaroğlu atasın dedi. bunlar gitmek istiyor ekonomi ellerinde patlamasın diye
İnadına RECEP Tayyip Erdoğan
#DEVAM
Fatih bey, bu omurgasizlardan herşey beklenir, seçimi kaybetsinler inan bunların hepsi CHP li olur
aç tavuk... darı ambarı... bunlar bişey ifade ediyor mu acabağğğ?
tamammmmmmm şimdi tam zamanı....
devam
cumhur başkanı ve bakan bu seçimlerin eğlencesi tamam
fatih portakal inadına çatla inadına patla devaaaaammm
hadi oradan.bilinç altınız yine canlandı.sonuna kadar devam
25 Haziran'da yüz ifadenizi merak ediyorum işi bu iz gücünüz fitne fesat ama boşuna uğraşıyorsunuz Muharrem önce de kazanamayacağını biliyor Muharrem incenin planı cehapenin başına geçmek için güç toplamak Kılıçdaroğlu'nun amacı inceyi saf dışı bırakmak 2019 Mart yerel seçimlerde İstanbul bb başkan adayı ....
Vakit TAMAM
Mortakal orada kal
Bu mortakal olmasa mynet Haber yapacak bir şey bulamayacak galiba
devaaaam lan
chpkk sözcüsü mortakal her secimdeki gibi moraracaksın
tek işiniz demogoji
Üffff abi hakikatten kafayı yedin ha, bukadarda saçmalanmaz
sayin portakal böyle birsey mümkün olamaz. Ağababaları giderse kendileride yanacak. Bunlar, vicdan ve korku arasindan korkuyu seceli coook uzun sure oldu
ypg li teröristlerde TAMAM diyor. bugün londrada eylemde tamam pankartı açmışlar. kimler kimlerin kucağında?
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