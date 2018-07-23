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Fransızlar PKK’ya üniversite yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 03:57 | Son Güncelleme

Fransa’da kendini YPG’li olarak tanıtan yazar Patrice Franceschi ve arkadaşları Mardin’in karşısındaki Amude kentine üniversite ve kültür merkezi inşa ediyor. Üniversitenin anlaşması Abdullah Öcalan’ın posteri önünde imzalandı.

Fransızlar PKK’ya üniversite yapıyor

Fransız yazar ve maceracı Patrice Franceschi ve bir grup arkadaşı Kuzey Suriye’de PKK/YPG’nin hakim olduğu bölgede bulunan Amude kentine bir üniversite ve kültür merkezi inşa ediyor. Adı Rojava Frankofon Kültür Merkezi (CCFR) olacak merkezde teknik bilimler alanında üniversite eğitimi de verilecek. Merkezin temelleri kısa bir süre önce atılırken inşaatı devam ediyor.

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre; Fransa’da kendini YPG’li olarak tanıtan yazar Franceschi, projeyi tamamlayacak parayı toplayabilmek için ‘Asya Bağış Fonu’ (Fonds de dotation ASIA-FdA) adıyla 23 Ocak 2016’da resmi bir bağış fonu kurdu. Projesi Paris’te bulunan Pierre Audat mimarlık firması tarafından hazırlanan CCFR için Ağustos 2016’da bölgeye gelen Patrice Franceschi PKK/YPG’li yöneticilerle terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın posteri önünde anlaşma imzaladı.

5 hektarlık alan

Eylül 2016’da YPG’nin komuta kademesi Franceschi’nin başında bulunduğu proje için Amude kentinde el koydukları bölgede 5 hektarlık bir alan verdi. Padisli Pierre Audat Mimarlık tarafından çizilen projeye göre kampüste eğitim binası, kütüphane, bir oditoryum, barınmak için yurtlar ile spor ve sergi alanları bulunacak. Kurulacak üniversite ve kültür merkezinde araştırmacılar, sanatçılar ve gezginlerin ders vereceği belirtiliyor.

Bağışlar YPG’ye verildi

CCFR için kurulan internet sitesinde PKK/YPG övülürken, Türkiye’ye karşı iftiralar yer alıyor. Sitede ayrıca 2017 yazında Rakka dahil olmak üzere iki ay bölgede gezen Patrice Franceschi’nin PKK/YPG militanları ile çektirdiği fotoğraflar da yer alıyor. CCFR’nin sitesinde FdA’ya yapılan yardımların ilk bölümünün inşaatı başlatması için terör örgütüne teslim edildiği bilgisi de yer alıyor.

Türkiye karşıtı

Maceperest ve yazar olarak tanınan 64 yaşındaki Patrice Franceschi, Fransız Ordusu’nun eski bir mensubu olarak biliniyor. Son kitabı ise ‘Kobani için ölmek’ (Mourir pour Kobané) adını taşıyor. Franceschi katıldığı bir çok televizyon ve radyo programında Türkiye aleyhine söyledikleriyle dikkat çekmişti. Türkiye’ye yönelik bir çok yanlış bilgiyi doğru gibi paylaşıp iftiralar atan Franceschi Fransız kanalı Arte’de katıldığı ‘28 Minutes’ adlı programda Türkiye’yi Afrin’de etnik temizlik yapmakla suçlayıp PKK’yı övmüştü. Programda yer alan Profesör Betrand Badie ise dayanamayarak PKK’nın bir terör örgütü olduğunu söylemişti.

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Fransa YPG Patrice Franceschi amude üniversite

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