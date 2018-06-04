Futbol kulübü başkanından Meral Akşener'e tehdit iddiası!

Cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylar il il gezerek yaptıkları mitinglerle seçmenleriyle buluşuyor. Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , bu kapsamda ziyaret ettiği Gaziantep'te skandal bir uygulama ile karşı karşıya kalmıştı.

2 Haziran Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda binlerce vatandaşla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yolu, büyükşehir belediyesine ait çöp kamyonları ile kesildiği iddia edilmişti. Akşener, daha sonra programına Osmaniye'den devam ederken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, İYİ Parti mitinginde uygulanan tedbirlerin rutin olduğunu belirtti. Şahin beraberinde getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve diğer siyasi parti liderlerinin miting programlarında aynı yol üzerinde uygulanan tedbirlere ait fotoğrafları gösterdi.

"SENİ BU ATKIYA KURBAN EDERİM"



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, TFF 1. Lig'i son sırada tamamlayan Gaziantepspor TFF 2. Lig'e düşerken, 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Hasan Şahin, kulübün yeni başkanı olmuştu .Twitter hesabından bir paylaşım yapan Şahin, "Gaziantep atkısını herkes takabilir teröristler hariç. fetöcü Meral Akşener seni bu atkıya kurban ederim" ifadelerini kullandı. Şahin'in skandal paylaşımına kısa sürede binlerce tepki yorumu gelirken, paylaşım sosyal medyada da büyük tepki uyandırdı.