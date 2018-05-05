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Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 08:43 | Son Güncelleme

İstanbul'da Cansu Cilay'ı takip edip evine giren hırsızların, değerli eşyaların yanı sıra Cilay'ın iç çamaşırlarını ve fotoğraflarını da çaldıkları ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Cansu Cilay, saat 12:00'de evden çıktı ancak geri döndüğünde şoke oldu. Evinde dağıtılmamış dolap, çekmece kalmamıştı.

Show Ana Haber'de yer alan habere göre; Hırsızlar, genç kadının evinin önünde önce keşif yaptı sonra kesici aletlerle eve girdi. Komşular, evin etrafında dolaşan kişilerden şüphelenip kamera kaydına başladı.

Hırsızların, köpekleri de uyuttuğu ortaya çıktı. Genç kadını dehşete düşüren ise iç çamaşırlarının ve fotoğraflarının çalınması oldu.

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Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
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Anahtar Kelimeler:
istanbul hırsızlık

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iç çamaşırlarını kenara bırakıp kendini çalaydınız
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