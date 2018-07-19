Genel af mı geliyor? MHP çalışma başlattı

MHP genel başkan yardımcılarının üzerinde çalıştığı, ekim ayı itibarıyla Meclis gündemine getirilmesi düşünülen ve “kader mahkumlarına affı” öngören yasa teklifinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önceden çizdiği sınırlar üzerinde olacağı belirtiliyor. Teklif, “genel af” şeklinde değil, “Rahşan affında” olduğu gibi “devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme şeklinde” getirilecek. Böylece anayasaya göre “genel af”ta Meclis’te 360 milletvekili şartı da aranmayacak.

AF KAPSAMI GENİŞLİYOR



Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ayrıca af tasarısının genişletildiği öğrenildi. İşte üzerinde çalışılan tasarının son hali:

-TCK’deki “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kişinin ölümüne sebebebiyet vermek”, “üstsoy veya altsoydan birine, eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, gebe olduğu bilinen kadına karşı, kan gütme ve töre saikiyle adam öldürmeye teşebbüs” suçları kapsam dışı olacak.

-Örgüt üyesi olanlar, olmamakla beraber örgüt suçu işlediğine hükmedilenler, çocukları cinsel yönden istismar edenler, çocukları kaçıranlar, kadınlara yönelik şiddet uygulayanlar da kapsam dışında.

-İflastan ötürü borçlarını ödeyemediği için cezaevinde bulunan kişiler, “ticari suçlular” da “af” kapsamında olacak. Bununla birlikte “basit hırsızlık” diye adlandırılan suçlarının da af kapsamı içinde değerlendirildiği belirtiliyor.

