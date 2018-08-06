GÜNCELLEME - İtalya'da otoyoldaki kaza patlamaya neden oldu

İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu meydana gelen patlamada en az 2 kişinin öldüğü, 60'dan fazlasının yaralandığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Bologna'da A1 otoyolunu A14'e bağlayan Casalecchio'da meydana gelen patlamada en az 2 kişi hayatını kaybederken, 14'ü ağır olmak üzere 60'dan fazla kişi yaralandı.

Yaralılar arasında, bölgede yaşanan bir diğer kazanın ardından trafiği idare eden 11 jandarma ve 2 polis memurunun da bulunduğu aktarılırken olayda ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Yanıcı madde taşıyan bir kamyonla birkaç arabanın kaza yapmasıyla meydana gelen olayda, kazanın olduğu yere yakın bir araba, satış bayisindeki araçların alev almasının ardından patlamalar yaşandı. Olayda yaklaşık 10 arabanın patladığı tahmin ediliyor.

Otoyol üst geçidinin bir kısmının çöktüğü belirtilirken, bölgede hala alevlerin olduğu ve müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

Bologna polisinin sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Otoyolda meydana gelen bir kaza sebebiyle, Via Marco Emilio Lepido'da bir patlama oldu ve yangın çıktı. Hem otoyol hem de Borgo Panigale bölgesi trafiğe kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaza ve patlamadan etkilenenleri kurtarmak için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtilen açıklamada, Borgo Panigale bölgesinden uzak durulması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, bölgenin hem araç hem de yaya geçişine kapatıldığı vurgulandı.

