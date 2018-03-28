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GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 03:15 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/12.00/14.00)

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