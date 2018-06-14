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Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı nedeniyle bölgeye gelen tatilciler, serinlemek için sahillere adeta akın edince plajlarda yoğunluk yaşandı - Muğla'da hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçüldü

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Muğla ve ilçelerine gelen tatilciler, hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte serinlemek için sahillere adeta akın etti.

Bayram tatilini sahillerde geçirmek isteyenler, hava sıcaklığının yükselmesiyle denize girerek serinlemeye çalıştı. Muğla ve ilçelerindeki sahiller, sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmaya çalışanlar ve eğlenmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer aldı.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tatilciler, halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı. Akyaka, yakın illerden gelen turistlerle doldu. Ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih eden vatandaşlar da yoğunluk oluşturdu.

Bodrum ilçesinde de Ramazan Bayramı öncesinde sahillerde yoğunluk yaşandı.

Tatillerini geçirmek için Bodrum'u tercih edenler, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü ilçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken, cadde ve sokaklara ise sakinlik hakim oldu.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla plaj Ramazan Bayramı sahil yoğunluk

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