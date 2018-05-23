Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), ad çekme sonucuna göre belirlenen adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarına ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 29 adli yargı hakim adayı ile 16 savcı adayı ve 1 idari yargı adayı, 15 Mayıs'ta yapılan ad çekme sonucu kapsamında HSK tarafından atandı.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
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