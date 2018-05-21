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Hakkari'de terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:46 | Son Güncelleme

Valilik: - "İlimiz merkez Oğul Köyü Fak Tepe Alandüz mevkisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 12 temsili mezar bulunmuştur"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de güvenlik güçlerince yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 12 temsili mezar bulunduğu bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkez Oğul Köyü Fak Tepe Alandüz mevkisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 12 temsili mezar bulunmuştur. Mezarların üzerinde yazan yazılardan ve cam kavanozlar içine bırakılan isimlerden anlaşıldığı üzere mezarların Kemal, Gülbahar, Nuda, Munzur, Zilan, Viyan, Besile, Rerin, Nuğuda, Tekin, Başkale ve Haki kod adlı bölücü terör örgütü mensupları adına hazırlandıkları belirlenmiştir.

Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Hakkari mezar oğul köyü terör operasyonu

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