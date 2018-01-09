Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesine ilişkin söylediği, "Ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir" sözlerine Hande Fırat'tan eleştiri geldi.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, "Milli değerlere yaslanan diğer üniversitelerimiz küresel bir marka haline gelmiş mi? Onu bilmiyorum ben. Öyle bir sıralama yok galiba. Boğaziçi Üniversitesi 190. sırada olduğuna göre, diğerleri herhalde daha alttadır" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
CNN Türk'te Ebru Baki'nin sunduğu Parametre programında konuşan Fırat, "Yani ben anlamadım. Şöyle anlamadım; milli değerlere yaslanan diğer üniversitelerimiz küresel bir marka haline gelmiş mi? Onu bilmiyorum ben. Öyle bir sıralama yok galiba. Boğaziçi Üniversitesi 190. sırada olduğuna göre, diğerleri herhalde daha alttadır" diye konuştu.
Fırat, Türkiye'de sorunun sadece üniversitelerden kaynaklanmadığını ve temel ve ortaöğretimde de büyük sorunlar olduğunu PISA testi sonuçlarından örneklerle açıkladılar.
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