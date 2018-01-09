HABER

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 10:08 | Son Güncelleme 5 saat önce

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin olarak "Ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir" sözlerini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesine ilişkin söylediği, "Ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir" sözlerine Hande Fırat'tan eleştiri geldi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, "Milli değerlere yaslanan diğer üniversitelerimiz küresel bir marka haline gelmiş mi? Onu bilmiyorum ben. Öyle bir sıralama yok galiba. Boğaziçi Üniversitesi 190. sırada olduğuna göre, diğerleri herhalde daha alttadır" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

CNN Türk'te Ebru Baki'nin sunduğu Parametre programında konuşan Fırat, "Yani ben anlamadım. Şöyle anlamadım; milli değerlere yaslanan diğer üniversitelerimiz küresel bir marka haline gelmiş mi? Onu bilmiyorum ben. Öyle bir sıralama yok galiba. Boğaziçi Üniversitesi 190. sırada olduğuna göre, diğerleri herhalde daha alttadır" diye konuştu.

Hande Fırat'tan Cem Küçük'e gönderme

Fırat, Türkiye'de sorunun sadece üniversitelerden kaynaklanmadığını ve temel ve ortaöğretimde de büyük sorunlar olduğunu PISA testi sonuçlarından örneklerle açıkladılar.

ABD ile yaşanan vize krizinde son durum
Erdoğan'ın racon çıkışına, Hande Fırat'tan alkış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi Hande Fırat

En Çok Okunan Haberler

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!

Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

Okuyucu Yorumları 50 yorum
DIPLOMASI DAHI OLMAYAN IHANETLERINI SÜREKLİ KANDIRILDIM DIYEREK BOP TAŞERONLUĞU KÜRESEL GÜÇLERİN PIYONLUGUNA DEVAM EDEN TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALAN MEGRICI HAİNLERE KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK TÜRK KANI TAŞIYANLARIN GOREVIDIR
Sen bayağı zeki at kafalılardansın , At kafalılar ii partinin proje bi parti olduğunu anlatamıyor. genç parti kadar ömrü yoktur
boğaziçini eleştiren akp başkanı 15 yıldır ülke adına ne marka oluşturdu?
Türkiyenin kendisi başlı başına marka oldu,tüm dünya tanıyor bizi,sen başını kumdan çıkar değişime ayak uydur
sayın akp başkanının çamur atmadığı yer yok, bilgisizlik ve görgüsüzlük te nirvana da, halkını kandırmayı marifet sayan bir bakış açısıyla oynadığı adalet sistemiyle birlikte batıyor, malaeseftir ki güzelim ülkem canım insanım beden ödüyor. oy aldığı halkını dahi aksini düşündüğünde mahkemelerde süründüren, cezaevlerine tıkayan bir çakma demokrasi abidesi
DOĞRU SÖZE NE DENİR!!!TEBRİKLER!!!
DIPLOMASI DAHI OLMAYAN IHANETLERINI SÜREKLİ KANDIRILDIM DIYEREK BOP TAŞERONLUĞU KÜRESEL GÜÇLERİN PIYONLUGUNA DEVAM EDEN TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALAN MEGRICI HAİNLERE KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK TÜRK KANI TAŞIYANLARIN GOREVIDIR
Hadi ordan kemalin kayikcisi
bu bayanın reklama ihtiyacı var...sürekli gündemde olması gerek tıp dilinde ne deniyor...
ELBİSELERİNİZİ çıkarmadan sevişin yoksa şeytan girer odaya diyen profosör..deve sidiği şifadır diyen akademisyen.. YABANCI KADINLA tokalaşmak ateş tutmak gibi...diyen rektör..helal bisikler üretelim diyen profosör...dünya düzdür diyen biride vardı hatta ayet okunmuş fasulye üreten neler ne cevherler ne proflar yetiştiriyoruz biz.. nankör olmayalım..tanıdıkla partiyle torpille prof unvanı alınca böyle oluyor heralde
son on beş yılda kurulan çadır ünv hocalarını tv lerde bolca görüyor ve seviyelerini ibretle izliyoruz
15 yıldır akp bir Türkiye markası yaratabildi mi? eleştirmek insanları suçlamak çokkkkkkkkk kolay
Bu geri zekalı spiker diğer üniversiteler ile boğaziçinin taban puanlarına bir bakarsa cumhurbaşkanının neden öyle söylediğini belki anlayabilir.
Bu kim ya.?.önüne gelen Erdoğanı eleştiriyor ondan sonra Erdoğan dikdatör diye aplayan zırlayankar oluyor.
15 Yılda yama üstüne yama yaptğınız eğitim sisteminden tam donanımlı bir eğitim almış bir öğreci mi bıraktınız. Şimdi Boğaziçi üniversitesini eleştiriyorsunuz. Amaç ayakta kalmış bazı şeyleride mi yıkmak. Eğitimi komple bitirmek mi istiyorsunuz Sn. Cumhurbaşkanı.Senin kadar bu ülkeye zarar veren olmadi. Düşmandan daha beter çıktın. Görüşüne sahip çıkan bir kesim olmasıda inanılır gibi değil. Halk gerçekten cahil mi yoksa nemalanmalar gözlerini kapatıp dillerini mi yutmalarınamı neden oluyor. Bu sorunlar daha önce vardı da şimdi mi mücadele veriliyor, önce bunu kendine itiraf edin sonrası gelir
TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALIP TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN MILLIYETI BEKIRSIZ ARAPSEVER RABIS ISARETI YAPAN ÇOCUKLARI ABD VATANDAŞI OLUP ABD DE OKUYAN BOP GÖREVİNİ YAPMAKTAN GURUR DUYAN YAHUDI TASMASINI BOYNUNDA TAŞIYAN DİPLOMASIZ SÜREKLİ KANDIRILDIM DIYEREK IHANETI YUTTURAN BIRI GAYRI MILLIDIR.. NOKTA
Cumhurbaşkanımız, kendisine itaat sıralamasını dikkate alarak konuşmuştur.
ya arkadaş koskoca cumhursun ama her önüne gelene karışıyorsun illa her b.ka maydanoz olacaksın gel madem ben kiracıyım yapıcaksan mal sahibi yap beni bunlarla ilgilen bırak kendi haline ünüversiteleri sen yokken boğaz içi vardı karışma
vay fetöcu vay sen bittin artık:)
15 yıldır akp bir Türkiye markası yaratabildi mi? eleştirmek insanları suçlamak çokkkkkkkkk kolay
evet diğer üniversiteler nerede.onlar neden dereceye. girmedi.yüzde 90 ını c.başkanının sevdiği okullar.bunlarkaçıncı olmuş.
handenin 15 temmuzdaki canlı yayın sayesinde biraz kredisinin olduğunu düşünüyorum yoksa yanmıştı bir parmak şıklatmasıyla işe sooonn
adam itiraf etti kandırıldık diye vatan haini olduğunun kanıtıdır .
Televizyona cikip Haz.Nuh ogluyla cepten konustu diyen dinci saklaban profesore tek kelime etme, ulkenin en zeki ve aydinlik evlatlarini alan ve yetistiren universitelerine laf et. Biat etmeyenlerden , dusunup sorgulayanlardan hazzetmiyor!
Sayın cumhurbaşkanı nın söylediği sözü içsel anlamda anlayamayan insanların yorumları da işte böyle olur.. O ne dedi, siz ne diyorsunuz.. Bari susunda cahilliğiniz ortaya çıkmasın.. Bu kadar cahille ne yapacaz.. Bi de boş teneke gibi maşaallah çok ses çıkarıyorlar.. Üst düzey söylemleri anlamaktan aciz mahalle takımı her söze atlıyor..
2002 YILINDA İLKÖĞRETİME BAŞLAYAN BİR ÇOCUK, AKePe NİN 16 YILLIK YAZ-BOZ TAHTASINA ÇEVİRDİĞİ, ÇARPIK EĞİTİM SİSTEMİ İÇİNDE BÜYÜMÜŞ VE 22-23 YAŞINA GELMİŞLERDİR. ÜNİVERSİTELERİMİZE GİREBİLMİŞ İSE MEZUN VEYA SON SINIFLARDALAR. GELECEK ENDİŞESİ İÇİNDEKİ BU GENÇLERE NE VERDİLER DE NE İSTİYORLAR... ÇEŞİTLİ SUÇLAMALARDAN VE KIYIMDAN KURTULAN ÖĞRETİM ÜYELERİ VE AİLELERİN ÇABASI İLE GENÇLER AYAKTADIR. AKePe LİLERİN KENDİ ÇOCUKLARI (dini simgeleri turban serbest olduğu halde) NEDEN YURT DIŞINDA OKUTULUYOR ACABA..?
Nereye dayanmıyomuş?? Organik hoşafmı yapsın koskoca Boğaziçi..Dayananları görüyoruz alayı sapık..
sizin o cu bucu ayrımlarınızdan dolayı geri kaldı bu ülke kabul edin zihnine giyimine fikrine baktınız size uymayana okuma hakkı vermediniz bilim yuvasıymış
BOĞAZİÇİLİ OLMAK,BİR AYRICALIKTIR!!!BUGÜN HEPİMİZ BOĞAZİÇİLİYİZ DOSTLAR!
sen oğretim uyelerinin % 90'ına yakın oyuyla secilen rektör yerine kendi istediğin adamı ata ondan sonra milli değerlerden bahset ! Boy gösterdiğiniz o şaşaalı sözum ona milli değerlere yaslanmış Türkçe Olimpiyatlarından ne çıktığınıda gördük
DOĞRU SÖZÜ BİLE BEĞENMEYEN, ( AMA ) KENDİNİ BEĞENMİŞLER VAR!
eğitim veren eğitmeni eğitemediğimiz sürece değil boğaziçi hiçbiri 250 nin üzerine çıkamaz eğitim şart derken
Diploma vardı hani hiç olmayan hayali diploma hatırlatayım dedim
Reyiz in diplomasını aldığı universite yerli ve milli bence.Üniversite arkadaşlarıyla bulusunca açıklamış bunu .akit yazdı.
diyanete ayrılan bütçenin yarısı üniversitelere verilse ilk 10 bile girerler. ama din önemli değil mi?
Erdoğan kör topal giden Milli Eğitimini tamamen mahvetti ve gerici eğitimine çevirdi.Onun konuşmalarına itibar edilmesin.Bu devirde bilim adamlarına kulak verilir.Ruhbanlara kulak kapatılır.
15 temmuzun yükselen yıldızı yaktın kendini yakında hdp pkk fetö ittifakiyla suclananlar arasına katilirsin
demokrasilerde eleştiriler vardır , bizde akape genel başkanına eleştiri büyük cesaret ister ... akape genel başkanına karşı gelen söz söyleyen hain terörist ilan edilir , biat edenler ödüllendirilir !!!! bir kişinin ağzından çıkan her şey kanun oluyor ve sonra demokrasi var diyorsunuz ??+|'?+|'?+|%??
BOĞAZİÇİNİ BOŞVERMEK LAZIM ...REİSİN DEDİĞİ ÜNİVESİTELERE HZ.NUHA CEP TELEFONU KULLANDIRAN ÜNİVERSİTELERE EĞİLMEK LAZIM
seni herkes eleştiriyor reizzzz
belkide kendisi üniversite mezunu olmadığı için türkiyenin en iyi üniversitesi boğaziçi demek zoruna gidiyordur
DEMEK Kİ ÜLKE VE MİLLETİN BEKLENTİSİ DÜNYA BEKLENTİSİNİN ÇOK ÇOK ALTINDA,MİLLET ÖYLE BİR SEVİYEYE DÜŞMÜŞ Kİ ,KENDİNİ SORGULAMAYAN BİR NESİL YETİŞTİRMİŞİZ,SADECE BİAT VE AVANTA KÜLTÜRÜ İLE YETİŞMİŞ BİR NESİLDEN BURAYA KADAR.
Diğer Haberler
Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Doğu'da Sibirya soğukları

Doğu'da Sibirya soğukları

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması

Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.