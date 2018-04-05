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Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 07:55 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Hatay sınır karakolundaki askerlere moral ziyaretine giden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki ünlüleri eleştirmesine ilişkin bir açıklama daha yaptı. Çıray’ın açıklamasında, “Nitekim o grupta bulunan ünlü bir sanatçımız dün benim de bulunduğum bir yerde ünlü bir gazeteciye, ‘Ortamdan çok rahatsız oldum, o nedenle fotoğraf vermemeye çalıştım’ diyerek bunu teyit etmiştir” ifadeleri dikkat çekti. Bu ismin kim olduğu merak konusu oldu.

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlüleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren isimler arasına İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray da katıldı. Çıray, Erdoğan'ın davetinin normal olduğuna dikkat çekerken, konunun tartışılma nedeninin Afrin operasyonunun önümüzdeki seçimler için bir kampanyaya dönüştürülmesi olduğu iddiasında bulundu.

"SEÇİM KAPMANYASINA DÖNÜŞTÜRDÜ

Konuya ilişkin kişisel twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Aytun Çıray'ın açıklamaları şu şekilde:

“Sayın Erdoğan'ın şehit veren ordumuza destek vermek amacı ile sanatçıları davet edip moral yardım istemesi normaldir. Bu konunun tartışılır olmasının nedeni öncelikle davet sahibinin Afrin operasyonunu burada da seçim kampanyasına dönüştürmeye çalışmış olmasıdır.

''KEŞKE ERDOĞAN OBJEKTİF DAVETTE BULUNSAYDI''

Bunun delili sadece AKP'ye yakınlığı ile bilinen sanatçıların davet edilmesidir. Keşke Sn Erdoğan milli ve kapsayıcı davranıp objektif bir davetle daha geniş bir yelpazede davette bulunsaydı. O zaman bu işler bu kadar tartışılmaz, moral vermek yerine moral bozmazdı."

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Anahtar Kelimeler:
Aytun Çıray hatay Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
onurlu insan evlatları da var tabi, bunlarla aynı karede fotoğraf vermek kadar acı ne olabilir.
amerika Irak savasinda Irak a amerikan askerlerine morel vermek icin giden amerikali sanatcilar da vardi bu bit ornek dunyanin her yerinde bu tarz organizasyonlar yapilir bu gayet normal neden bukadar cok buyutuluyor bu yasanalar anlamakta zorluk cekiyorum.Hepimiz hayatimiza tam gaz devam ediyoruz gelen sehit haberlerine ragmen rahatimiz gayet iyi orada bulunan askerlerimiz bizler icin oradalar tabikide butun sanatcilarimizin ve onde gelen kisiler gitmeli oraya buda devlet imkanlariyla mumkun baska turlu gidemezsiniz oralara nede bir rahatsizlik duyuluyor acaba gitmeyenler bir dusun.........
o zaman sormazlar mı sana davete gerek var mı götünüzden element uydurmayı ne kadar da seviyorsunuz
Moral alanlar aldı. vatan hainleri hariç.
bu yalakalar kim iktidar olursa onu yalarlar hemen
Giderken iyi de iş fotoğraf kısmına gelince mi kötü..Gitmeseydin o zaman..
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