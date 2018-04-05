Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlüleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren isimler arasına İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray da katıldı. Çıray, Erdoğan'ın davetinin normal olduğuna dikkat çekerken, konunun tartışılma nedeninin Afrin operasyonunun önümüzdeki seçimler için bir kampanyaya dönüştürülmesi olduğu iddiasında bulundu.

"SEÇİM KAPMANYASINA DÖNÜŞTÜRDÜ



Konuya ilişkin kişisel twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Aytun Çıray'ın açıklamaları şu şekilde:

“Sayın Erdoğan'ın şehit veren ordumuza destek vermek amacı ile sanatçıları davet edip moral yardım istemesi normaldir. Bu konunun tartışılır olmasının nedeni öncelikle davet sahibinin Afrin operasyonunu burada da seçim kampanyasına dönüştürmeye çalışmış olmasıdır.

''KEŞKE ERDOĞAN OBJEKTİF DAVETTE BULUNSAYDI''



Bunun delili sadece AKP'ye yakınlığı ile bilinen sanatçıların davet edilmesidir. Keşke Sn Erdoğan milli ve kapsayıcı davranıp objektif bir davetle daha geniş bir yelpazede davette bulunsaydı. O zaman bu işler bu kadar tartışılmaz, moral vermek yerine moral bozmazdı."