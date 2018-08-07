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Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 21:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonla görüştü. Görüşme, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ABD'ye doğru yol alırken gerçekleşti.

Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

İKİLİ SAVUNMA İLİŞKİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Akar, ABD'li mevkidaşı Mattis ile telefonla görüştü.

Hulusi Akar ve James Mattis görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

HEYET ABD'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Dolar dün gece tarihi rekorlarını tazelediği sırada Türkiye ile ABD arasında heyetler arası görüşme konusunda matabakata varıldığı ve 2 gün içinde bir heyetin ABD'ye gideceği açıklanmıştı. Heyet, sürpriz bir şekilde bu akşam yola çıkmıştı.

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Hulusi Akar ABD mattis

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