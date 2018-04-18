BELGRAD (AA) - Sırp Radikal Partisi Genel Başkanı Vojislav Seselj'in, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve beraberindeki heyete hakaret ederek Hırvatistan bayrağını ezmesi iki ülke arasında gerilime neden oldu.

Hırvat heyet, daha önce Sırbistan'da yaşayan Hırvatlara yönelik savaş suçlarından 10 hapis cezası alan Seselj'in saldırısı üzerine resmi ziyaretlerini sonlandırdı.

Halen Sırbistan Meclisinde milletvekili olan Sırp Radikal Partisi (SRS) Genel Başkanı Seselj, Meclis üyesi Filip Stojanovic ile, Jandrokovic ve beraberindeki heyetin meclis binasına girdiği sırada, Hırvatistan bayrağını yere atarak üzerine bastı.

Daha sonra bayrağı yırtmaya çalışan Seselj'in, Hırvatistan heyetine hakaret etmesi ve "Ustaşa bayrağını ezdim" demesi üzerine heyet ziyaretini sonlandırarak Hırvatistan'a geri döndü.

Hırvatistan Meclisinden yapılan açıklamada, "Resmi ziyaretin çok iyi şekilde başlamasına ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarına rağmen, Hırvatistan ve meclisinin onurunu zedeleyen bu hareket yüzünden ziyaretimizi yarıda kestik." ifadelerine yer verildi.