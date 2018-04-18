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Hırvatistan ile Sırbistan arasında "Seselj" gerilimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 21:28 | Son Güncelleme

Sırp radikal Seselj'in, Hırvatistan bayrağını ezerek heyete küfretmesi üzerine Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovic ve beraberindeki heyet, Belgrad'daki resmi ziyaretini sonlandırdı

BELGRAD (AA) - Sırp Radikal Partisi Genel Başkanı Vojislav Seselj'in, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve beraberindeki heyete hakaret ederek Hırvatistan bayrağını ezmesi iki ülke arasında gerilime neden oldu.

Hırvat heyet, daha önce Sırbistan'da yaşayan Hırvatlara yönelik savaş suçlarından 10 hapis cezası alan Seselj'in saldırısı üzerine resmi ziyaretlerini sonlandırdı.

Halen Sırbistan Meclisinde milletvekili olan Sırp Radikal Partisi (SRS) Genel Başkanı Seselj, Meclis üyesi Filip Stojanovic ile, Jandrokovic ve beraberindeki heyetin meclis binasına girdiği sırada, Hırvatistan bayrağını yere atarak üzerine bastı.

Daha sonra bayrağı yırtmaya çalışan Seselj'in, Hırvatistan heyetine hakaret etmesi ve "Ustaşa bayrağını ezdim" demesi üzerine heyet ziyaretini sonlandırarak Hırvatistan'a geri döndü.

Hırvatistan Meclisinden yapılan açıklamada, "Resmi ziyaretin çok iyi şekilde başlamasına ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarına rağmen, Hırvatistan ve meclisinin onurunu zedeleyen bu hareket yüzünden ziyaretimizi yarıda kestik." ifadelerine yer verildi.

Seselj ve Stojanovic'in yaptıkları, SRS'ten yapılan yazılı açıklamada da teyit edildi.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) yargılanan ve hakkında daha önce beraat kararı verilen Seselj, geçen hafta görülen temyiz davasında 10 yıl hapse mahkum edilmişti. Yargılanmasının sürdüğü 2003-2014 yıllarında cezaevinde bulunan Seselj, yeniden hapse girmeyecek.

- "Bu hareket Sırbistan'ı temsil etmiyor"

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Seselj'in hareketini kınayarak, "Hırvatistan'ın veya herhangi bir ülkenin bayrağını veya sembolünü yırtmaya çalışmak, ülkemizi ziyaret eden bir heyete yönelik hakaretler savurmak Sırbistan'ı, Sırbistan Hükümeti ve vatandaşlarının değerlerini temsil eden hareketler değildir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hırvatistan'ın, Sırbistan'ın Zagreb Büyükelçiliğine nota verdiği ancak büyükelçinin bunu kabul etmediği belirtildi.

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Gordan Jandrokovic Hırvatistan meclis sırbistan Vojislav Seselj

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