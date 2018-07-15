HABER

Hükümlüler 15 Temmuz belgeseli izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Cezaevlerinde, "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

Hükümlüler 15 Temmuz belgeseli izledi

Türkiye genelindeki 270 açık ve kapalı cezaevinde bulunan hükümlüler, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin TRT ile Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" isimli belgeseli izledi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 270 açık ve kapalı cezaevinde program düzenlendi.

Program kapsamında, cezaevlerinde adli suçlardan hükümlü bulunanlar, TRT ile AA'nın işbirliğiyle hazırlanan "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" adlı belgeseli izledi.

Vatanseverlik ve milli duygularda hassasiyet kazanımına katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen program, Sincan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da gerçekleştirildi. (AA)

PARTNERZeynep Demirel mezun oldu!Zeynep Demirel mezun oldu!
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu
'15 Temmuz Destanı' Arnavutköy'de anıldı'15 Temmuz Destanı' Arnavutköy'de anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15temmuz2017 15 Temmuz darbe girişimi cezaevi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici gözaltına alındı

Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

Adnan Oktar'ın adamlarından liseli kızlar için şeytani plan!

Spor camiasından 15 Temmuz mesajı

Spor camiasından 15 Temmuz mesajı

MİT'te 15 Temmuz etkinliği

MİT'te 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz'da birkaç dakikada tank sürmeyi öğrendi

15 Temmuz'da birkaç dakikada tank sürmeyi öğrendi

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.