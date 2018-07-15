Hükümlüler 15 Temmuz belgeseli izledi

Türkiye genelindeki 270 açık ve kapalı cezaevinde bulunan hükümlüler, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin TRT ile Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" isimli belgeseli izledi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 270 açık ve kapalı cezaevinde program düzenlendi.

Program kapsamında, cezaevlerinde adli suçlardan hükümlü bulunanlar, TRT ile AA'nın işbirliğiyle hazırlanan "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" adlı belgeseli izledi.

Vatanseverlik ve milli duygularda hassasiyet kazanımına katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen program, Sincan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da gerçekleştirildi. (AA)

