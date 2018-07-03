Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

Önce 20 yıldır Doğuş bünyesinde ekonomi yorumculuğu yapan Mahfi Eğilmez ardından Doğuş Yayın Grubu Teknolojik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Barış Özbey ile teknik ve reklam birimlerinden 15 isim NTV'deki tenkisatın kurbanı olmuştu.
Doğuş Grubu'nun amiral gemisi NTV'de değişim bununla da kalmadı ve bugün yine bomba bir ayrılık haberi geldi.
Medyaradar'ın haberine göre; NTV’nin ünlü ekran yüzü Celal Pir’le yollar ayrıldı. Pir ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurarak, “22 yıllık uzun soluklu bir çalışmaya nokta koyduk. Kurucularından olduğum NTV ve Satr’la bağımız koptu. Bir iki güne vedalaşacağız” ifadelerini kullandı.
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