İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Prof. Dr. İlber Ortaylı Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programına konuk oldu. Programın bir bölümünde İlber Ortaylı gaf yaptı.

"APTALIN BİRİ HERİF YA"

Reklam dönüşü Hasan Cemal ile ilgili konuşmaya başlayan Fatih Altaylı ile diyaloğa giren Ortaylı, programın halareklam arasında olduğunu düşündü.

İlber Ortaylı, tam bu sırada Hasan Cemal için “O artık bıkıyordur benden, yaka silkiyordur. Aptalın biri herif ya!” ifadelerini kullandı.

"BU KONUŞTUĞUMUZ DİNLENDİ Mİ?"

Fatih Altaylı “Sus sus” diyerek engellemeye çalışsa da Ortaylı toparlayamadı.

Ortaylı daha sonra “Bu konuştuğumuz dinlendi mi şimdi”diye sorarak gülerek toparlamaya çalıştı.



