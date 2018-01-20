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İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 23:21 | Son Güncelleme 9 saat önce

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili açıklama yaptı.

İlker Başbuğ'dan Zeytin Dalı Harekatı için ilk yorum

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Türkiye'nin "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" başlattığı Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili açıklama yaptı.

Başbuğ Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Afrin Operasyonu: Rusya hava sahasını açsa da açmasa da, Türkiye Afrin’e müdahalede kararlıdır. Türk Ordusu, bu harekatı en ince detayına kadar planlayıp icra edecektir. Ordumuza güvenimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
paşam yıllardan beri susan sesiz bir ülke konumundaydık türkün gücünü bütün dünyanın görme zamanı geldi onu yazdıklarımı okuyan arkasalar bana klavye deli kanlısı demesinler kardak krizi zamanı askerdim komutanım öyle bir konuşma yaptıki o an ölüme koşa koşa gidecek gibi oldum şuan görevi başında olan tüm mehmetçikleremize başarılard diliyorum allah yar ve yardımcıları olsun getektiği zaman arkalarında benim gibi abileri kardeşleri olduğunu hatırlasınlar allahım hepsini korusun ayağınıza taş değmesin kardeşlerim kurban olurum size alşahım esirgesin sizi vatan millet size emanet
80milyon tekyürek oldu resmen valla helal olsun. Buda bizim teşkilatçılığımızdan gelmektedir kanımızda inancımızda var. Allah c.c yardımcımız olsun.
İNŞALLAH KARA HAREKATI DA HAYIRLI VE BAŞARI İLE BİTER
SAĞOLUN Sayın G.Kurmay Başkanım,,,,bie TÜRKİYE yiz TÜRK üz,,bizimle oyun oynanmaz,,,,
adamsın başbuğ adamsın
davamız kutlu olsun.. allah hepimizi korusun.. hepimiz devletimizin, ordumuzun yanındayız..
paşam iyiki varsın
keşke başa geri gelip daha ince işler yapsanız.
Gazamız mübarek olsun Türkiyem, askerlerimizin arkasindayiz
umarım operasyon güdük kalmaz.izin verilen veya verilmeyen çapta değil olması gerekli olan çapta bir operasyon olur.
sen adam gibi adamsın paşam
suriye ile neden zıtlaştık,kim sebeb oldu
Devletimizi ve milletimizin bütünlüğümüz herzaman daim kılınır içeride ve dışarıdaki düşmanlar emellerine ulaşamadan yok olurlar inşallah
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