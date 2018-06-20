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İran Avrupa ülkelerinin çabalarını yeterli bulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 09:47 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, nükleer anlaşmanın korunması için Avrupa ülkeleri tarafından yapılan tekliflerin ülkesinin beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını söyledi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra anlaşmayı korumak için Avrupa ülkeleri tarafından atılan adımların yeterli olmadığını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Salihi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya geldi.

Görüşmede Salihi, ABD'nin kararının ardından anlaşmaya taraf Avrupa ülkeleri İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından anlaşmanın korunması için yapılan tekliflerin İran'ın beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını ifade etti.

Salihi ayrıca ABD'nin tek taraflı bankacılık ve mali yaptırımları nedeniyle ülkesinin nükleer anlaşmadan beklediği sonuçları elde edemediğini kaydederek, BM ile Avrupa ülkelerine anlaşmanın korunması için ciddi adımlar atma çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres ise nükleer anlaşmanın bölgesel ve küresel istikrarın sağlanması için önemli olduğunu belirtti.

Guterres, nükleer anlaşmanın korunması için ABD dışında anlaşmanın tarafı diğer ülkelerle görüşmelerini sürdüreceğini söyledi.

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Avrupa İRAN İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi nükleer anlaşma

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