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İsrail, Türk Maslahatgüzarı Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 19:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde görevli Geçici Maslahatgüzar Umut Deniz'in İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi. Denize, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'e Türkiye'den ayrılırken uygulandığı öne sürülen muameleden duyulan rahatsızlığın iletildiği belirtildi.

İsrail, Türk Maslahatgüzarı Deniz'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nde görevli Geçici Maslahatgüzar Umut Deniz'in İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Maslahatgüzar Deniz'e, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'e Türkiye'den ayrılırken uygulandığı öne sürülen muameleden duyulan rahatsızlığın iletildiği belirtildi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNİN BİR SÜRELİĞİNE ÜLKESİNE DÖNMESİ İSTENMİŞTİ

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh, dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edilmiş ve kendisine bir süreliğine ülkesine dönmesinin uygun olacağı söylenmişti.

BU SABAH ANKARA'DAN AYRILDI

Ankara'dan bu sabah tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Naeh, havalimanındaki VIP alanını kullanmayarak Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolcuların kullandığı alanda bilet işlemlerini yaptırmıştı.

Pasaport kontrolünün ardından terminaldeki 205 numaralı salona gelen ve burada sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından yapılan rutin güvenlik kontrollerinden geçen Naeh, Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla 11.30'da Tel Aviv'e hareket etmişti.

İsrail askerleri, önceki gün Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermilerle müdahale ederek onlarca Filistinliyi şehit etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tel Aviv büyükelçilik israil Ankara Eitan Naeh Umut Deniz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne rahatsiz edicek akp giderse israil aglar akp oyu yukselsin diye kayikci dogusu yapiyorlar
aman aman ne korkmuşlardır acaba ne zaman özür dileyecegiz koyunlar sesleniyorum abdullatif şenerin 6 yıl önce yaptıgı konuşmayı lütfen diyorum bir dinleyin chp falan degil kendi adamı
Bırakın şu rüzgardan laf sokmaları artık İgne ucu kadar adamsanız filistinin yanında olursunuz
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