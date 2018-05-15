İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Dün Gazze'de yaşanan katliamın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve büyükelçiden bir süre ülkesine dönmesi istenmişti.

Akşam saatlerinde de İsrail'den misilleme geldi. Türkiye'nin Kudüs başkonsolosu Gürcan Türkoğlu'nun 'belirsiz süreliğine ülkeden ayrılması' istendi.

TEL AVİV'DEKİ BÜYÜKELÇİ DEĞİL, KUDÜS'TEKİ BAŞKONSOLOS HEDEF ALINDI

İsrail'in, Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçisini değil, Kudüs'teki konsolosunu istenmeyen adam ilan etmesi yeni bir diplomatik kriz arayışı olarak yorumlandı. Gürcan Türkoğlu, Kudüs'te Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkileri de yürütüyordu. Diplomatik kaynaklar, İsrail'in bu kararla, "Kudüs'te sadece benim dediğim olur" mesajı verdiği değerlendirmesinde bulundu.

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