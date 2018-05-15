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İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 19:37 | Son Güncelleme

İsrail hükümeti, Türkiye'nin Kudüs'teki başkonsolosu Gürcan Türkoğlu'nun ülkeyi terk etmesini istedi. Türk yetkililerden yapılan açıklamada, "Türkoğlu'nun dönüşünü değerlendiriyoruz" denildi.

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Dün Gazze'de yaşanan katliamın ardından İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve büyükelçiden bir süre ülkesine dönmesi istenmişti.

Akşam saatlerinde de İsrail'den misilleme geldi. Türkiye'nin Kudüs başkonsolosu Gürcan Türkoğlu'nun 'belirsiz süreliğine ülkeden ayrılması' istendi.

TEL AVİV'DEKİ BÜYÜKELÇİ DEĞİL, KUDÜS'TEKİ BAŞKONSOLOS HEDEF ALINDI

İsrail'in, Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçisini değil, Kudüs'teki konsolosunu istenmeyen adam ilan etmesi yeni bir diplomatik kriz arayışı olarak yorumlandı. Gürcan Türkoğlu, Kudüs'te Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkileri de yürütüyordu. Diplomatik kaynaklar, İsrail'in bu kararla, "Kudüs'te sadece benim dediğim olur" mesajı verdiği değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
israil Türkiye büyükelçi

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Onlar göndermeden, biz çağırmalıydık sayın büyük elçimizi, geç kalmışız.
eee bu isler karsilikli olur malesef.ama suna cok kiziyorum suriyede savastan kacanlara sahip cikiyoruz .orda ulkesi icin topraklari icin savasan kacmiyanlara sahip cikmiyoruz. bence suriyeliler degil filistinliler bizim icin daha onemli
Şu yahudilere ders vermenin zamanı geldi artık!!!
kudusteki buyuk elcilik derken bizim tanimadigimiz bir kuduste buyuk elciligimizmi var
bizimkilerin yapamadığını, bak elinoğlu nasıl da yapıyor...
MİSİLLEME biz once yaptık ardından onlar
@oktay_gzr Sen süpersin adamın devam et bu kafayla :))
Küçücük bir ülke dünyaya kafa tutuyor biz de elimiz kolumuz bağlı duruyoruz.. Eyy İsrail demeyle olmaz bu işler.
dış politikanıza tüküreyim, kovduysan sende kovulmadan çıkki ezilsinler
her secim oncesi oldugu gibi dinle imanla irkla dille renkle vicdanla acidasyonla somurulmeye danisikli dogusle iyi ve kotuyle algi yapilmaya calisiliyor... kesin ulke iliskilerini... kesin diplomatik iliskileri.. kesin askeri ve siyasal iliskileri... kesin ticari iliskileri.. devlet olarak tanimayin... tum anlasma sozlesmeleri suresiz olarak fes edin inanalim filistinli kardeslerimizin yaninda oldugunuzu... yerse...
İsrail kaşınıyor bakalım kim kaşıyacak
Bi İsraille başa çıkamıyor dünya. herkes paranın kölesi olmuş
Bizimkilerin eline yüzüne bulaştirdiği isi yaptılar evelemeden gevelemeden ilişki kesilmeliydi.
abd ve israile en iyi tavır sizin içinde en zor olanı aslında suriye ile diplomatik temasa geçmek ve barış ilan etmek ama maalesef bu hükümetin bu kafasıyla zor. bzimkiler iyi suidi ve katar krallarının yaverliğini yapsın kendi ticari çıkarları için israil ve abd yi göstermelik kınasın. işte size yöntem buyrun suriye müslüman değil mi barş ilan edin bütün hiristiyan ve yahudi lobisi ters gelsin düşmanı beklemediği yerden vurun onların ve bizimde eş olduğumuz BOB projeleri çöpe gitsin. büyük israil projeleri ellerinde kalsın. yap hadi! kes bakalım israilin suyunu petrolünü yap hadi!
sen belirli süre yaparsan israil de belirsiz süre yapar şimdi kim kazandı söyleyin bakalım
geç bile kaldınız defolun..
AL GÜLÜM, VER GÜLÜM!
Tarihten ders çıkarmazsan tekerrür eder.
bizimkiler ilk başta bizimkini çekselermiş keşke
zaten burada niyet iliskileri askiya almak olsa israil büyukelçisini gönderirsin, kendi büyükelcini onlar kovmadan çağırırsın. ama niyet israil büyükelçisinin can guvenliğini korumak. ama bizim bazı çok bilmişlerimiz bu olayı " ne guzel posta koyduk israile" şeklinde yorumladı. kocaman bir oyunun içindeyiz. filler tepişiyor mazlumlar ölüyor. bu filden türkiyede de var.
sen ulkene donsen iyi olur bir sureligne israile don dersin adamlar derhan ulkeyi terket der ( kurana inanmamak elde degil derki ey israil ogullari biz sizi diger kavimlerden farkli yaratmadikmi )
Rte telefonla ozur dilemistir:) secime kadar idare edin beni yuce israil diyordur
mynet biz kovduk son dakika haber yapmadın
KARARLI OLMAK VE ARDINDA DURMAK LAZIM HERBİR KONUDA..EVET..DOĞRU.AMA BUNUN BİR FAKATI VAR:FİKİRLERİNİ-HERŞEYİ DİKTE ETMEK İÇİN POTANSİYEL İÇ BÜNYEDE VE DIŞ PLATFORMDA GÜÇLÜ OLMAK GEREKİYOR.NEDİR BU GÜÇ?HALK İÇTE VE DIŞTA MUTLU MU?TEKNOLOJİK VE BİLİMSEL AÇIDAN REFAHA ERMİŞ Mİ?29 EKİM 1923'DEN-15MAYIS 2018'E KADAR ÜLKEDE DURUM NEDİR?1299'DAN-1453'E-ve 29EKİM 1923'E KADARKİ KONU İSE BAMBAŞKA...LİDER KİŞİLERLE (!),LİDER MİLLET,DEVLET,ÜLKE FARKLI ŞEYLERDİR!KALİTEYİ BELİRLEYEN HALKTIR,BAŞTAKİLER HALKIN YANSIMASIDIR!...
ARKASINDA DURULMASI GEREKEN FİKİRLERİN VARSA VE EMPOZE ETMEK İSTİYORSAN,HER KONUDA GÜÇLÜ OLMALISIN!BUGÜN TEPKİ VERDİN YARIN O TEPKİYİ ÇEKTİN!DÜNYA VE ÜLKE POLİTİKASI "ÇOCUK OYUNU"DEĞİLDİR...
o ona misilleme bu buna misilleme. Saçma sapan mitinglerle yine vefat edenlerin üstünden prim yapma çabaları.Yahu arkadaş madem biz büyük Türkiyeyiz kapat incirlik üssünü. Bizde bu kadar yılın hatrına adamsınız diyelim.
israil akp secim oyunlari israillin en sevdigi parti
durmak yok aynı tiyatroya devam....
Israil ve Abd bitmiştir hayırlı uğurlu olsun şimdi abd dolarına balyoz nasıl inecek görün bak.
yav arkadaş birbirinin aynı 2 olay Birindeki başlık "Türkiye İsrailli büyükelçiyi kovdu" 2. başlık "İsrailli yetkililer türk elçiden ülkeyi terk etmesini istedi" Kardeşim bu millete Gazman muamelesi yapmayın. İsraile sözde bir iki salvo yapılacak sonra herşey yine süt liman.
Seçim var ya bütün dünya ile kavgalar başladı gereği neyse yapılacak seçime kadar kukreyip sonra benden bu kadar demek yok ey iktidar
dolarda misilleme yapıyor
İsrail’i hemen vuralım ..
#StopDeathForHumanityComeToJarusalem İnsanlık Ölümünü Durdurmak için Dünyada ki bütün iyileri toplayıp kudüse yürüyüş yapalım sizde destek olur musunuz?
yarın yine hiç birşey olmamış kanka oluruz israille merak etmeyin
israil bu sefer farklı olacak...
görelim bakalım neymiş o farklılıklarımız görelim farkın olduğunu zannetmiyorum çünki askeri bütün ihalele r ve boru hattı şu Kanal li Kıbrıs üzerinden İsrail'e akiyor
Bir şey çıkmaz ölen öldüğü ile kalır
neden hep türkiyenin olduğu vede değer verdiği yerlerde yahudiler var yada olmaya çalışıyorlar neden türkiye vede çevresi
israile bağımlı bi türkiye olduk. o yüzden bu tür dalaşmalar felan yarın unutulur israil bizi yine gütmeye devam eder. bizde sadece kınarız oturduğumuz yerden.
Özür dileyip tazminat veren herzamanki gibi biz olacağız gibi??
TAM ZAMANI ŞİMDİ YA ÖLÜM YA İSTİKLAL VALLA İSLAMİYET KURTULUR HAYDİ BİSMİLLAH
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