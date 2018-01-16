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İsrailli askerlerin tartakladığı Cuneydi, Erdoğan'la görüşmeye geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 11:10 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından başlayan protestolarda gözaltına alındığı ve askerlerden eziyet gördüğü anlardaki kareyle sosyal medyanın gündemine oturan Fevzi el Cuneydi, Türkiye'ye geldi. Cuneydi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 3 günlük etkinliğe katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen 16 yaşındaki Cuneydi ile babası Muhammed el Cuneydi'yi Atatürk Havalimanı'nda belediye yetkilileri karşıladı.

Cuneydi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yolculuğunun çok güzel geçtiğini ifade ederek, kendisini İstanbul'a davet edenlere teşekkür etti.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini dile getiren Cuneydi, Türkiye halkını çok sevdiğini belirtti.

'FOTOĞRAFIMI HAPİSHANEDEN ÇIKTIKTAN SONRA GÖRDÜM'

Cuneydi, gözaltı sürecinde Türkiye'de kendisi için yapılanları göremediğine dikkati çekerek, "İsrail beni tutukladığında hapse götürdü. Hapisteyken hiçbir şey göremedik. Bütün elektronik cihazları, telefon ve televizyonları yasakladılar. Oradayken hiçbir şey göremedim. Sadece bir televizyon vardı ve sadece belirli kanallar vardı. O kanallardan hiçbir şeyi takip edemedik. İsrail, bu davranışları bilerek yaptı. Meşhur fotoğrafımı hapishaneden çıktıktan sonra görebildim" dedi.

'ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Serbest bırakıldığında Türkiye'nin yanında durduğunu gördüğünü ve çok mutlu olduğunu kaydeden Cuneydi, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanımda durduğunu gördüm, öğrendim. Hatta röportaj ile bazı programlarını takip ettim. Açıkçası çok mutlu oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Türk halkını da çok seviyoruz. Türk halkına, Filistin davasının yanında yer aldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz."

Kudüs'ün sembol ismi Cuneydi için flaş karar

'KOLUM VE OMZUM HALA ACIYOR'

Sağlık durumuyla ilgili bir soruyu da cevaplandıran Cuneydi, sağ kolunda büyük bir sıkıntı olduğunu, İsrail askerlerinin kendisini dövdüğünü, silahlarıyla omzuna vurduklarını söyledi. Fevzi el Cuneydi, tedavi sürecinin devam ettiğini aktararak, "İnşallah, yakında zamanda iyileşirim. Kolum ve omzum hala acıyor. Birçok ameliyat olacağım" şeklinde konuştu.

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Cuneydi, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kabir ziyaretiyle başlayacak etkinlikler kapsamında 'Kudüs Gecesi' adıyla düzenlenen programa katılacak. İstanbul'da bulunduğu süre içinde lise öğrencilerine yaşadığı süreci anlatacak olan Cuneydi, TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht: Abdülhamid' isimli dizinin setini ziyaret edecek.

Cuneydi'nin son olarak Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Kudüs Recep Tayyip Erdoğan israil

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Bunlar bence biraz basit reklamlar siz yine bir mavi marmara gemisi yollayın bu sefer 9 değil 99 kişiyi israil katletsin seçimlerde kullanın secim bitince Ankara kudüs bir anlaşma yapın yavv bu ne filan diyene hadi be giderken banami sordunuz deyip gecin
@mah6bsddn4 sizde bir şey yapın da görelim . zekanız la tanışalım . bu ülkede haybeci mi değilmisiniz görelim ....
Akp İsrailke anlaştı.İsrail müslümanları öldürdü.Bopçu akp olayı tazminat alarak kapattı.Birde yaptığı anlaşmada İsrail başkenti Kudüs yazıyordu.Akp lilet çok balık hafızalısınız.Sizi aptal yerine koyuyor akp.İşüne gelünce dini duygularınızı kullanıyor.Bubların kıblesi amerika dır anlayın artık.Erbakan ın akp liler için söylediklerine bakın.
ÜLKE SORUNLARI BİTTİ YA..!
@hikmetgungor senin sorunun da bu ya. Allah sana akıl versin.
@hikmetgungor SANANE ÜLKEDEN BATIYA DOMALMIŞ HIYAR.BU ÜLKEDE SENİN GİBİ ZİHNİYETLER SÖZ SAHİBİ DEĞİL..BİTTİ O GÜNLER..
@taysar DOSTUM BUNLAR ALLAH KELAMINI BİLMEZ..BOŞUNA NEFES TÜKETME..ÜLKE İÇİNDEKİ ZARARLI ASALAK BUNLAR..SATILIK AB YALAMALARI
@paati34 Avrupaya vizesiz gideceğiz diye kutlama yapan dallama şimdi milleti batı hayranı olamakla suçluyor.
erdoğanın askerleri hepsi neticede. Gelecek tabi türkiyeye
biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, bizle görüşmeyi fazla buluyor, ama Türk olmayan vatandaşlara her daim vakit ayırıyor, bizler 3. sınıf vatandaşı muamelesi görüyoruz devletten, Suriyeli, ıraklı , filistinli mi olmak lazım sesimizi duyurmak için yazık hem de çok yazık....
israille yapilan anlasmada Ankara ve Kudus yaziyor .. bunuda biliyor mu ?? Birde sorsa ustun yahudi hizmet madalya sahibi Bop esbaskanina neden anlasmada tel aviv yerine KUDUS diye yaziyor?? belki bir aciklama gelir hukumetten sayesinde bizde ogreniriz..!!
gel canım gel batan geminin malları:((( ipi koparan türkiyeye geliyor eee pasta büyük keni vandaşımıza bişey düşmüyor anca araplara düşüyor:(((
akpnin en iyi yaptığı mağdurlar üzerinden siyaset yapmak
Özgür, Bağımsız Filistin Direnişinin yiğit delikanlısı Hoş Geldin.
Türk milleti ve onun lideri Erdoğan'a aşık olan Cuneydi, biz de senin ve Filistin halkının direnişine aşığız. HoşGeldin.
Bir sen eksiktin.....gel vatandaş gelll
ALGI OLUŞUMU ne yaparsanız yapın ÇÖKÜŞÜNÜZ kaçınılmazz akTRROOLAR
Tam bağımsız filistin
seçimler için yeni bi propaganda malzemesi bulundu ben filistinliler de dahil tüm ortadoğululardan nefret ettiğim için beni etkileyemez ama akpnin verdiği kömürle yanan sobada ısınıp üzerinde akpnin verdiği makarnayı pişirenleri etkiler
Dünyadaki hiç bir zulmu onaylamıyoruz, ama darbe nedeni ile 2 yıldır masum askeri öğrencileri ve erleri ceza evinde tutup, buda yetmezmiş gibi 15 asker geçe hafta Bakırköy Adliyesinde 18 yaşındaki çocuğa işkence edip ayağını kırdılar, o zalimler ne olacak peki. Maalesef bu haberi hiç bir ulusal basında gördünüz mü? Nerde insanlara haksız zulum yapılıyorsa yapılsın Allah mutlaka belalarını verecek.
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