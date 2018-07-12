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İstanbul Cihangir'de çöp ev! İçeri giren ekipler cansız bedeniyle karşılaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

İstanbul Cihangir'de kötü koku gelen daireye giren polis ekipleri şaşkına döndü. Polisler evde hem yaşlı kadının cansız bedeniyle hem de 8 ton çöple karşılaşırken belediye ekiplerince temizleme çalışması başlatıldı.

Cihangir Pürtelaş Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5'inci katından kötü kokular gelmesi üzerene apartman sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu.

YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Apartmana gelen polis ekipleri dairede yaşayan yaşlı kadının cansız bedeniye karşılaştı. Ekipler, evin ise bir çöp eve döndüğünü gördü.

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8 TON ÇÖP ÇIKTI

Olay yerine çağrılan belediye ekipleri yaşlı kadının yaklaşık 8 ton çöp biriktirdiğini tespit etti. Çöp evde, belediye ekiplerince temizleme çalışmaları başlatıldı. (İHA)

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