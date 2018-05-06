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İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 22:10 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar’da İYİ Parti standına bıçaklı saldırı oldu. İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre saldırıda 6 kişi yaralandı.

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

3 kişinin bıçakla 3 kişinin darp edilerek yaralandığını ileten parti yetkilileri saldırganların MHP’li olduğunu iddia etti. Hafif yaralılar Avcılar Anadolu Hastanesi’ne kaldırılırken, ağır yaralı olanlar Silivri Medical Park Hastanesi’ne kaldırıldı. (Oda TV)

Ayrıntılar geliyor…

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İYİ parti seçim Bağcılar saldırı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Başladımı yine saldırılar.Bunlara ne ceza veriliyor merak ediyorum.İt kopuk ne diye saldırır anlamam.Yahu bırakın hepsi propagandasını yapsın sen yine kendi kararını ver sandıkta.Kuduz it gibi ne diye saldırırsın!
adalet, huzur, güven, demokrasi ne arasan var.
İyi partili değilim ama dedikleri doğruymuş yani İyi parti belli bir kesimi bayağı hani bayağı sarsmış.Niye bu partiye saldırırlarki?Sn.Bahçeli kovmuştu kurucularını,varsa bir sorun ona sorulmalıdır.
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