İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

3 kişinin bıçakla 3 kişinin darp edilerek yaralandığını ileten parti yetkilileri saldırganların MHP’li olduğunu iddia etti. Hafif yaralılar Avcılar Anadolu Hastanesi’ne kaldırılırken, ağır yaralı olanlar Silivri Medical Park Hastanesi’ne kaldırıldı. (Oda TV)
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