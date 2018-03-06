İzmir'de 32 dakika cinayeti!

Aksakal, İzmir polisinin tehdit ihbarından sonra bölgeye yakın ekip olmasına rağmen olay yerine 32 dakika geç gelerek yaşam hakkını sağlayamadığı gerekçesiyle 600 bin liralık dava açtı. Aksakal, "Polis erken gelse belki de müvekkilim yaşayacaktı" dedi. Cinayet, geçtiğimiz yıl 3 Şubat gecesi Bornova Mevlana Mahallesi'nde meydana gelmişti.
Yeni Asır'da yer alan habere göre, eşinin öldürülmesinin ardından biri engeli iki çocuğu ile ortada kalan Safinaz Koç, avukat Emrullah Aksakal'a giderek olayla ilgili ihmali bulunanlardan davacı olmak istediklerini belirtti. Konuyu inceleyen Aksakal cinayetle ilgili ilginç bir detay ortaya çıkardı. Aksakal, güvenlik görevlisi eski memurunun görev yaptığı sitede cinayetten önce telefonla 155'i aradığını, mülk sahiplerinden İ.H.B.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ancak polisin olay yerine yakın ekibi olmasına rağmen 32 dakika geç geldiğini iddia etti.
"ERKEN GELSELERDİ YAŞAYACAKTI"
Aksakal bu sebeple cinayetin gerçekleştiğini belirterek, aile adına 600 bin liralık tazminat davası açtı. Avukat Emrullah Aksakal, "Bornova Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü içinde, asayiş resmi ekiplerinin noktası var. Buradan ekip çok kısa sürede gelebilirdi. Hatta Bornova merkezden bile daha kısa sürede gelebilirdi. Polis ekibinin 32 dakika sonra gelmesinin izahı olamaz. Eski meslektaşlarım da olsa, bu hata yüzünden bir can gitti. Belki erken gelselerdi emekli polis kardeşim yaşayacaktı. Öldürülen emekli polis kardeşim, engelli çocuğunun masrafları için çalışmaya devam ediyordu" dedi.
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