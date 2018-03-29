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Jandarma'dan olay yaratacak paylaşım: Fotoğrafın hikayesi de ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşılan fotoğrafın hikayesi de oldukça dikkat çekti.

Jandarma'dan olay yaratacak paylaşım: Fotoğrafın hikayesi de ortaya çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter'daki resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Jandarma, Sikorsky S-70 modelinin Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün tarafından takla attırıldığı anın fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafı helikopter gibi ters yazılarla yazılan mesajda, "Zoru başarırız, imkansız zaman alır." ifadeleri yer aldı.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

1990 yılında TSK envanterine giren Sikorsky S-70 model helikopterlerin teslimatı sırasında Amerikalı Sikorsky firmasının mühendisleri, S-70 modelinin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunuyor.

TSK'ya gelen helikopteri inceleyen Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Türk pilotları ise modelle takla atılabileceğini söylüyor. İddiaya göre helikopteri çizen mühendis ve Türk pilotlar arasında konu inatlaşmaya gidiyor. Üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kg. olan 73101329 seri numaralı Sikorsky S-70’e takla attırıyor.

jandarma-fotograf

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma fotoğraf Twitter sikorsky s-70

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
SADECE TÜRK PİLOTLARINDA VAR BU CESARET....
madem TÜRK'sün,dünya ÜRKSÜN.!!
Hikayenin devamında Mühendise bunun nasıl mümkün olabileceği soruluyor Mühendis cevap olarak Nasıl yaptıklarını bende bilmiyorum ama onlar Türk diyor ve firma bu fotoğrafı helikopterin tanıtım reklamlarında kullanıyor
sonra vecihi komutan fetö denen alçakların kumpasıyla ergenekon balyoz davası nedeni ile görevden uzaklaştrılıyor kim çamur atarsa atsın yıllar sonra şu haberleri görmek vecihi komutan için bir gurur kaynağıdır.
Ordumuzun ogünlere dönse de hepimiz rahat uyusak. Ne şehidimiz bitiyor nede her gün tutuklanan ordu mensupları... Suçları varsa eyvallahda hep bu hale getiren iktidarlar değilmi... Helal olsun Türk ordusuna askerimize.....
JANDARMA ZORU SEVER BENDE EMEKLİ OLSAM DA BİLİRİM JANDARMANIN YAPAMAYACAĞI HİÇ BİR ŞEY YOKTUR YETER Kİ TALİMAT VERİLSİN GERİSİ TEFERRUATTIR.
Jandarma ile gurur duyuyorum
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