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Japon geline Türk usulü düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 00:10 | Son Güncelleme

Denizli'de, Tahsin Serçal ile evlenen Seika Aikawa'ya Türk geleneklerine göre düğün yapıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Tahsin Serçal ile evlenen Japon Seika Aikawa, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünya evine girdi.

Japonya'da Türk restoranında müdürlük yapan Tahsin Serçal (30), 2,5 yıl önce müşterisi olan Japon Seika Aikawa (24) ile arkadaş oldu.

Arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin evlilik kararı alması üzerine Aikawa, evlilik kararını ailesini bildirdi. Japonya'da Türk usulüne göre kız istemenin ardından Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir düğün salonunda kına gecesi düzenlendi.

Törende ailesi davetlileri tek tek karşılarken Japon gelin Aikawa'nın misafirlere karşı samimi tavır sergilemesi dikkati çekti.

Düğün, damat Serçal ile gelin Aikawa'nın dans etmesiyle başladı. Gelin Aikawa'nın sağ avucuna kına yakıldıktan sonra pasta kesildi.

Damat Tahsin Serçal, gazetecilere yaptığı açıklamada, teyzesinin oğlu Özgür Küçük sayesinde Japonya'ya gittiğini, teyzesinin oğlunun da Japon Maria Küçük ile evli olduğunu ifade etti.

Japonya'da Türk restoranında müdürlük yaptığı sırada Seika Aiwaka ile tanıştığını belirten Serçal, bir süre arkadaş olduktan sonra birbirlerine aşık olduklarını söyledi.

Ailesinin bu duruma ilk başta şaşırdığını ama daha sonra herkesin rızasını alarak evlilik kararı aldıklarını anlatan Serçal, "Seika Türkiye'ye geldiğinde bizim gelenek ve göreneklerimizi öğrendi. Japonya ile Türkiye'nin gelenek ve görenekleri hemen hemen aynı zaten. Seika'nın ailesi de Türkiye'yi çok sevdi. Burada geleneklerimize göre düğünümüzü yapıyoruz. Seika da çok eğleniyor." diye konuştu.

Japon gelin Seika Aiwaka ise düğününün eğlenceli geçtiğini belirterek "Tahsin ile kahve içerken tanıştık. Arkadaşlığımız aşka dönüştü ve evlenmeye karar verdik. Bu konuyu aileme açtığımda çok şaşırdılar. Ama Tahsin'i tanıyınca çok mutlu oldular." dedi.

Ailesinin Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Aiwaka, burada Türk müzikleri ile dans etmenin çok keyifli olduğunu aktardı.

Japonya'da kaplıcada çalıştığını dile getiren Aiwaka, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale ve Karahayıt bölgesinin de çok güzel olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Japon gelin Japonya Türkiye

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